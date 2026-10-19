Damen contestă în instanță vânzarea Șantierului Naval Mangalia către Rheinmetall. Prețul de 138 de milioane de euro, mărul discordiei

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia către grupul german Rheinmetall este contestată în instanță de Damen Holding, principalul creditor al companiei și acționar cu o participație de 49%.
Compania olandeză atacă hotărârea judecătorului care a permis reducerea prețului de pornire al licitației, în urma căreia șantierul a fost adjudecat pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA.
Damen susține că legislația a fost interpretată greșit și contestă faptul că creditorii ar trebui să suporte consecințele unei vânzări forțate realizate la un preț mult sub valoarea activelor. O decizie în acest dosar ar putea fi pronunțată pe 4 noiembrie, când cauza va fi analizată de completul de judecată al Tribunalului Constanța.
Șantierul Naval Mangalia a fost adjudecat pe 9 octombrie de Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA. Rezultatul licitației a fost anunțat de CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.
Suma oferită de compania germană este cu aproximativ 25% mai mică decât prețul inițial de pornire, stabilit la 184 de milioane de euro. Tocmai această reducere se află în centrul contestației depuse de Damen Holding, care consideră că procedura a fost afectată de o interpretare greșită a legii.
Compania olandeză, care deține 49% din acțiunile șantierului și este principalul său creditor, contestă decizia judecătorului care a permis diminuarea prețului de pornire. În opinia Damen, creditorii nu ar trebui să suporte pierderile generate de o vânzare forțată la un preț mult inferior valorii activelor.
În paralel cu disputa din instanță, Rheinmetall a anunțat, împreună cu gigantul maritim MSC, intenția de a transforma șantierul naval într-un centru cu dublă utilizare, atât militară, cât și civilă.
Grupul german urmărește astfel dezvoltarea unei activități care să combine cele două domenii, iar finalizarea achiziției este așteptată în următoarele săptămâni. Calendarul tranzacției rămâne însă legat de evoluția procedurilor aferente preluării șantierului.
Contestația vine pe fondul incertitudinii privind viitorul șantierului
Preluarea Șantierului Naval Mangalia de către Rheinmetall a provocat controverse și în rândul politicienilor. În același timp, pentru angajați, principala preocupare este reluarea activității, după o perioadă dificilă pentru unitatea industrială.
Laurențiu Gobeajă, președintele Sindicatului Liber Navalistul, a declarat că prioritatea salariaților este repornirea activității șantierului. Viitorul acestuia depinde atât de finalizarea tranzacției, cât și de planurile privind dezvoltarea activităților civile și militare.
Următorul moment important în disputa privind vânzarea este data de 4 noiembrie, când Tribunalul Constanța urmează să analizeze dosarul în care Damen Holding contestă procedura de reducere a prețului de pornire la licitație.