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Wizz Air anunță concedieri colective în România
Wizz Air face dispobilizări în România
172 de angajați din bazele de la Iași, București, Craiova și Cluj vor fi afectați în toamnă
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