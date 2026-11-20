Se scumpesc biletele de tren din 13 decembrie! Cât vor plăti călătorii
Trenuri CFR în Gara de Nord
Biletele de tren și abonamentele se scumpesc cu 6,61% din 13 decembrie 2026. Află cât va costa o călătorie Brașov–București și noile tarife CFR.
Românii care călătoresc cu trenul vor scoate mai mulți bani din buzunar începând cu 13 decembrie 2026. Prețurile biletelor și ale abonamentelor feroviare vor crește cu 6,61%, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Majorarea vine odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2026–2027 și este determinată de rata inflației.
Pentru brașovenii care folosesc frecvent transportul feroviar, modificarea tarifelor se va resimți inclusiv pe una dintre cele mai circulate rute din țară: Brașov–București.
Cu cât se scumpesc biletele de tren din 13 decembrie 2026
Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), tarifele de călătorie vor fi indexate cu 6,61%, în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, comunicat de Institutul Național de Statistică.
Actualizarea prețurilor se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație, conform prevederilor legale privind transportul feroviar de călători.
Majorarea nu vizează doar biletele pentru călătoriile ocazionale, ci și abonamentele. În plus, măsura se aplică tuturor operatorilor feroviari care asigură servicii publice de transport de călători.
Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare pe 13 decembrie 2026 și va fi valabil până la 11 decembrie 2027.
Cât va costa un bilet de tren Brașov–București după scumpire
Noile tarife vor afecta și călătoriile dintre Brașov și Capitală. Pentru trenurile InterRegio, clasa a II-a, prețul unui bilet pe ruta București–Brașov va crește de la 75 de lei la 80 de lei.
În cazul trenurilor InterCity, tariful va ajunge la 90 de lei, față de 85 de lei în prezent.
Creșteri de preț sunt anunțate și pentru alte rute importante din România.
Prețuri pentru trenurile InterRegio, clasa a II-a:
București–Brașov: de la 75 la 80 de lei;
București–Constanța: de la 92 la 98 de lei;
București–Iași: de la 138 la 147 de lei;
Iași–Timișoara: de la 197 la 210 lei;
Brașov–Constanța: de la 122 la 130 de lei;
București–Oradea: de la 183 la 195 de lei;
București–Cluj-Napoca: de la 138 la 147 de lei;
București–Galați: de la 92 la 98 de lei.
Prețuri pentru trenurile InterCity, clasa a II-a:
București–Brașov: de la 85 la 90 de lei;
București–Cluj-Napoca: de la 159 la 169 de lei;
București–Ploiești: de la 32,5 la 34,5 lei;
București–Constanța: de la 105 la 112 lei;
București–Suceava: de la 159 la 169 de lei.
Valorile reprezintă exemple de tarife calculate după aplicarea majorării. Prețul efectiv poate varia în funcție de categoria trenului, distanță și clasa aleasă.
A șasea scumpire a biletelor de tren din ultimii patru ani
Noua majorare anunțată pentru decembrie 2026 reprezintă a șasea scumpire a transportului feroviar de călători aplicată începând din vara anului 2022.
Prima creștere importantă a avut loc la 1 iulie 2022, când biletele de tren s-au scumpit cu 20%. A fost prima actualizare generală a tarifelor după aproape nouă ani în care prețurile au rămas neschimbate.
Ulterior, tarifele au fost majorate în decembrie 2023, la finalul anului 2024 și de două ori în 2025. Printre motivele invocate pentru aceste ajustări s-au numărat inflația și modificarea cotei TVA.
În ultimii patru ani, costul călătoriilor cu trenul a crescut cu peste 50%, potrivit datelor prezentate în relatările privind evoluția tarifelor feroviare.
De ce cresc prețurile biletelor CFR în fiecare an
Majorarea tarifelor este prevăzută de legislația în vigoare. Conform articolului 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022, prețurile călătoriilor cu trenul sunt actualizate anual în funcție de indicele inflației stabilit de Institutul Național de Statistică.
Actualizarea se realizează odată cu intrarea în vigoare a noului grafic de circulație.
Astfel, din 13 decembrie 2026, românii vor plăti mai mult pentru biletele de tren și abonamente, indiferent dacă aleg CFR Călători sau unul dintre operatorii feroviari privați.
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