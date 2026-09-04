Volkswagen confirmă restructurarea majoră: 50.000 de posturi eliminate și producția oprită în patru uzine din Germania

Publicat 4 sept. 2026, 07:44 Actualizat 4 sept. 2026, 07:54

Volkswagen a aprobat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, care prevede eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă, reducerea la jumătate a gamei de modele și oprirea producției de automobile în patru uzine din Germania. Măsurile vin pe fondul scăderii vânzărilor din China și al presiunii tot mai mari exercitate de producătorii chinezi și de tarifele impuse de SUA, relatează AP.

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