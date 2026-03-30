Val de proteste ale transportatorilor francezi, din cauza scumpirii carburanților. Centura Parisului, aproape blocată de autocare și TIR-uri

Transportatorii rutieri și șoferii de autocare din Franța organizează, luni, noi proteste față de scumpirea accelerată a carburanților și a măsurilor ineficiente luate de guvern. Peste 100 de autocare și zeci de camioane vor porni în coloană pe șoseaua de centură a Parisului, ceea ce poate provoca încetiniri semnificative și chiar ambuteiaje.

Protestul vizează răspunsul considerat insuficient al guvernului francez la creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, creștere alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, scrie Le Monde. Transportatorii cer măsuri suplimentare de sprijin, în condițiile în care costurile operaționale au explodat în ultimele săptămâni.

Prețul motorinei a trecut, în weekend, de 3 euro pe litru.

Guvernul a anunțat recent un ajutor de 50 de milioane de euro destinat firmelor mici și mijlocii din transporturi, echivalentul unei compensații de 20 de cenți pe litru, însă sindicatele consideră măsura insuficientă și promit noi acțiuni în zilele următoare, în mai multe regiuni ale Franței.