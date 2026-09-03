Actualitate· 1 min citire
Ursula von der Leyen a pus ochii pe economiile și investițiile europenilor. Ce plan are șefa CE?
Ursula von der Leyen
Publicat3 sept. 2026, 13:07
Actualizat3 sept. 2026, 13:15
SursăRealitatea.net
Ursula von der Leyen a pus ochii pe banii europenilor. Șefa Comisiei Europene susține că în conturile bancare ale oamenilor stau nefolosite aproape 10 mii de miliarde de euro, bani pe care îi numește „economii leneșe”, pentru că nu aduc profit și nu ajută economia europeană.
Citește și
- 14:49Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 1,358 miliarde lei de la bănci
- 13:59Este oficial: Guvernul dă bani elevilor de 10. Cât primesc absolvenții cu media maximă la Bac și Evaluarea Națională
- 12:55Primul Boeing 737 MAX achiziționat de Tarom aterizează în România
- 12:31România și Ungaria, recolte dezastruoase de porumb, din cauza secetei - analiză Reuters
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News