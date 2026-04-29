UE intervine în criza energiei. Ajutoare de stat mai ușor de obținut pentru firme

Măsuri de urgență la Bruxelles. Comisia Europeană a aprobat un cadru temporar pentru ajutoare de stat, destinat protejării economiei europene de efectele crizei din Orientul Mijlociu.

Un nou mecanism de sprijin pentru economia europeană: METSAF

Comisia Europeană a intervenit strategic pentru a proteja piața unică de undele de șoc provocate de criza din Orientul Mijlociu, adoptând un cadru temporar pentru ajutoarele de stat denumit METSAF. Această măsură este concepută special pentru a oferi oxigen sectoarelor celor mai vulnerabile în fața instabilității geopolitice, precum agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie. Deși regulile europene privind concurența sunt de obicei foarte stricte pentru a evita avantajele neloiale între companii, acest cadru „temporar” și „țintit” va rămâne în vigoare până la finalul anului, oferind guvernelor libertatea de a acționa rapid.

Măsuri imediate pentru agricultură și transporturi

Necesitatea unui răspuns rapid a fost subliniată și de comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, care a punctat că METSAF oferă soluții simplificate pentru a menține vitalitatea sectoarelor de bază ale Uniunii Europene. În mod practic, statele membre au acum posibilitatea de a compensa până la 70% din costurile suplimentare generate de scumpirea combustibilului și a îngrăsămintelor. Această facilitate vizează direct întreprinderile din agricultură, pescuit, dar și transportul terestru — rutier, feroviar sau pe căi navigabile — și cel maritim pe distanțe scurte în interiorul comunității europene.

Simplificarea procedurilor și sprijinul pentru marea industrie

Pentru a reduce birocrația și a asigura o distribuție rapidă a fondurilor, noul cadru introduce un mecanism simplificat prin care țările pot acorda ajutoare forfetare de până la 50.000 euro per beneficiar, cu formalități minime. În paralel, atenția Executivului comunitar se îndreaptă și către marii consumatori de energie, ale căror facturi au explodat recent. În anumite condiții, intensitatea ajutorului pentru acești actori industriali poate crește de la 50% la 70% din costul energiei electrice, acoperind până la jumătate din consumul total al beneficiarului, fără a impune noi obligații suplimentare privind eforturile de decarbonizare.

Contextul european și tradiția intervențiilor de criză

Decizia de la Bruxelles vine în completarea inițiativelor luate deja pe plan național de state precum Germania, Spania, Franța sau Belgia, care au implementat deja reduceri de taxe pe combustibil sau subvenții specifice pentru profesiile cele mai afectate. Această relaxare a normelor stricte privind ajutoarele de stat nu este o premieră, ci face parte dintr-un model de intervenție pe care Uniunea Europeană l-a rafinat în ultimii ani. Mecanisme similare au fost activate cu succes și în timpul pandemiei de Covid-19, dar și în perioada imediat următoare declanșării conflictului din Ucraina, demonstrând capacitatea blocului comunitar de a-și adapta politicile economice la realitățile dure ale crizelor globale.