Sindicaliștii din finanțe încep pichetarea sediilor instituțiilor din subordinea Ministerului Finanțelor

Sindicaliștii din finanțe ies astăzi în stradă și amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale, pe fondul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. Reprezentanții angajaților din sistemul financiar-fiscal susțin că proiectul aflat în pregătire le-ar diminua drepturile salariale și cer o grilă separată pentru acest sector.

Sindicaliștii din SindFISC vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București.

Acțiunile de protest vor continua, timp de două luni, la direcțiile regionale ale Finanțelor Publice din întreaga țară.



Sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București, pe 15 iulie.



Sindicatul Național Finanțe Publice - SindFISC are în jur de 6.000 de membri și reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordine sau coordonare, precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile Direcției Generale Antifraudă Fiscală; Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice; Autoritatea Vamală Română; Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc; Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.