Analiză Daniel Udrescu: Afectarea gravă și sistemică a economiei prin guvernare fiscală imprevizibilă. Insecuritate juridică și depășirea limitelor constituționale ale delegării legislative

Utilizarea ordonanțelor de urgență în domeniul fiscal nu ridică doar o problemă de tehnică legislativă, ci una de arhitectură constituțională și de guvernanță economică. Problema nu este existența delegării legislative în sine, ci transformarea acesteia într-un substitut de guvernare fiscală curentă, cu efecte imediate asupra îndatoririlor fiscale și cu impact direct asupra securității juridice și economiei reale.

În construcția constituțională a României, fiscalitatea este inseparabil legată de Bugetul Public Național. Impozitele și taxele nu sunt simple instrumente administrative, ci componente ale unui ansamblu normativ care include Legea finanțelor publice, legile bugetare anuale și legile de rectificare bugetară. Parlamentul este conceput ca unică autoritate care validează acest ansamblu, iar executivul are un rol de inițiativă și execuție, nu de decizie fiscală finală. Practica ultimilor ani a erodat însă această arhitectură printr-o utilizare repetitivă și extensivă a OUG-urilor fiscale.

Încălcarea este cumulativă și sistemică, nu mai vorbim de o OUG izolată, ci de un mod de guvernare care depășește limitele delegării legislative și generează insecuritate juridică cu impact economic direct.

Prima normă încălcată este art. 115 alin. (4). OUG nr. 78/2025 nu se bazează pe o situație extraordinară externă, ci pe disfuncții interne ale statului. Transformarea întârzierilor administrative în „urgență” deturnează scopul constituțional al delegării.

A doua încălcare este art. 115 alin. (6). OUG afectează îndatoriri constituționale, inclusiv obligațiile fiscale, prin termene scurte și sancțiuni bugetare. Orice astfel de intervenție produce efecte patrimoniale, deci intră în sfera „afectării” interzise.

A treia încălcare este art. 1 alin. (5), securitatea juridică. Fiscalitatea devine volatilă și imprevizibilă, iar contribuabilii nu mai pot anticipa sarcina fiscală. Autoritățile locale sunt forțate să decidă sub presiune.

A patra încălcare este art. 1 alin. (4), separația puterilor. Guvernul decide efectiv politica fiscală, iar Parlamentul intervine ulterior, formal, ceea ce golește de conținut controlul democratic.

A cincea încălcare este art. 139 și art. 138 alin. (2). Orice modificare fiscală produce efecte bugetare, iar OUG le generează fără aprobare parlamentară, ceea ce echivalează cu modificarea implicită a bugetului.

A șasea încălcare este proporționalitatea. Măsura nu doar reglementează, ci constrânge, impunând termene scurte și sancțiuni fără a demonstra că nu existau alternative legislative.

A șaptea încălcare privește autonomia locală. Condiționarea finanțării de adoptarea rapidă a deciziilor fiscale afectează capacitatea reală de decizie a autorităților locale.

A opta încălcare este încrederea legitimă. Schimbările bruște rup continuitatea normativă și afectează deciziile economice pe termen lung.

Sinteza este clară: OUG nr. 78/2025 și practica similară încalcă art. 115 alin. (4) și (6), art. 1 alin. (4) și (5), art. 139 și art. 138 alin. (2), precum și principiile proporționalității și încrederii legitime, deoarece transformă delegarea legislativă într-un instrument curent de guvernare fiscală, produc efecte economice imediate fără control parlamentar real și generează insecuritate juridică sistemică.

Ideea centrală, problema nu mai este doar juridică, ci funcțională. Imprevizibilitatea fiscală nu este un accident, ci rezultatul guvernării prin excepție permanentă, ceea ce pune în discuție însăși funcționarea statului de drept.

