Activitatea de autorizare în construcții a rămas pe o tendință descendentă în octombrie 2026, în pofida unei creșteri lunare a numărului de autorizații pentru clădiri rezidențiale.
Potrivit datelor INS, au fost eliberate 2.327 de autorizații, în creștere cu 4,6% față de septembrie, dar cu 28,6% sub nivelul din octombrie 2025. În același timp, suprafața utilă aferentă a coborât cu 40,7% în ritm anual, până la aproximativ 496.000 de metri pătrați.
Datele cumulate pentru primele zece luni confirmă contracția sectorului: au fost eliberate 26.343 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 16,8% mai puține decât în perioada similară din 2025. Scăderile au fost generalizate la nivel național, toate cele opt regiuni de dezvoltare înregistrând evoluții negative.
Un element relevant pentru structura activității de construcții este distribuția geografică a autorizațiilor: 69,9% dintre cele emise în octombrie au vizat mediul rural.
Pe segmentul nerezidențial, evoluția lunară a fost pozitivă în ceea ce privește numărul autorizațiilor, cu un avans de 16,7%, până la 490 de documente. În termeni anuali, însă, indicatorii rămân negativi: numărul autorizațiilor a scăzut cu 26,5%, iar suprafața utilă autorizată, cu 38%, până la aproximativ 160.000 de metri pătrați.