Înainte de aglomerația de pe șosele din minivacanța de 1 Decembrie, șoferii își pot calcula bugetul de carburant pornind de la noile prețuri de la pompă. Benzina a coborât la 8,89 lei pe litru, dar motorina rămâne peste 10 lei.
Unde găsim cei mai ieftini carburanți din România
Datele publicate de Peco Online arată că șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină din țară la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde litrul se vindea cu 8,88 lei. În schimb, cel mai mic tarif pentru motorină era de 10,19 lei pe litru.
În marile centre urbane, prețurile minime la benzină erau ceva mai ridicate. București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța aveau același tarif minim, de 8,92 lei pentru un litru de benzină.
Situația diferă în cazul motorinei. Cel mai avantajos preț dintre marile orașe era în Timișoara, unde litrul costa 10,23 lei. În Cluj-Napoca, prețul minim ajungea la 10,24 lei, în timp ce în București, Iași și Constanța șoferii găseau motorină de la 10,26 lei pe litru.
Nici prețurile la GPL nu erau identice de la un oraș la altul. Bucureștiul avea cel mai mic tarif, de 4,78 lei pe litru. În Constanța, GPL-ul costa cel puțin 4,83 lei, în Cluj-Napoca ajungea la 4,84 lei, iar în Timișoara și Iași prețul minim era de 4,85 lei pe litru.
Cu cât s-au ieftinit benzina și motorina în ultima lună
Scăderea prețurilor carburanților din ultimele 30 de zile se reflectă și în costul alimentării la pompă. Potrivit datelor Peco Online, benzina s-a ieftinit, în medie, cu 11,4% față de luna precedentă.
Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența înseamnă o economie de aproximativ 57,5 lei comparativ cu suma pe care un șofer ar fi plătit-o în urmă cu o lună.
Motorina a înregistrat, la rândul său, o reducere a prețului mediu, însă într-un ritm mai lent. Scăderea a fost de 5,6% în ultimele 30 de zile, iar alimentarea unui rezervor de 50 de litri este acum cu aproximativ 30,5 lei mai ieftină decât în urmă cu o lună.
Astfel, deși motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru, evoluția din ultima lună aduce economii pentru șoferii care își pregătesc mașinile pentru drumurile din minivacanța de 1 Decembrie.