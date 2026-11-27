Publicat 27 nov. 2026, 10:45 Sursă Realitatea.Net

Înainte de aglomerația de pe șosele din minivacanța de 1 Decembrie, șoferii își pot calcula bugetul de carburant pornind de la noile prețuri de la pompă. Benzina a coborât la 8,89 lei pe litru, dar motorina rămâne peste 10 lei.

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