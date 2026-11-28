Guvernul Bolojan a lăsat o gaură de 50 de miliarde de lei la bugetul de stat! Asta reiese din raportul prezentat de ministrul de Finanțe. Sorin Grindeanu susține că documentele arată clar faptul că șeful PNL a lăsat țara pe marginea prăpastiei. Vorbim despre plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei, iar în dosarul Pfizer s-au putea pierde încă 3 miliarde. Jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu a analizat toate datele.
Raportul fiscal prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, include datorii de 50 de miliarde de lei, reprezentând sume cerute de ministere pentru diverse plăți. Din total, 19 miliarde de lei sunt plăți absolut obligatorii, pe care ministrul le ia în calcul din start, potrivit Realitatea Plus.
Bolojan a lăsat datorii neachitate de circa 2,5% din PIB
Sumele cerute de ministere vizează, între altele, plăți pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru programul SAFE și pentru sume restante din PNRR. Lista include și salariile restante ale magistraților, adică drepturi câștigate în instanță.
Restul sumelor ar urma să fie plătite din economiile făcute până acum de ministere. În zilele următoare ar trebui să se centralizeze aceste economii: ministrul Finanțelor așteaptă date de la fiecare ministru, apoi va stabili ce se poate plăti din restul datoriilor statului. Ce nu va putea fi achitat rămâne pentru anul viitor, când guvernul speră că plățile vor fi posibile.
Raportul menționează plăți neachitate de 10 miliarde de lei, adică peste 2% din PIB. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei, iar în dosarul Pfizer statul ar putea pierde încă 3 miliarde de lei.
Grindeanu: Bolojan a lăsat țara pe marginea prăpastiei. Nicușor Dan nu garantează majorarea pensiilor
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că documentele arată că președintele PNL, Ilie Bolojan, a lăsat țara pe marginea prăpastiei. Ministrul Muncii a transmis că pensiile cresc de la începutul anului. Florin Manole a scris pe Facebook că pentru 2027 este nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului, iar indexarea pensiilor, conform legii și programului de guvernare, este obligatorie.
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu poate garanta majorarea pensiilor și a salariilor în 2027. Șeful statului a spus că este prea devreme pentru cifre și că important este cum se va menține deficitul.