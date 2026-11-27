Târgul de Crăciun din Brașov se deschide astăzi. Cât plătesc comercianții pentru căsuțe: chirii de până la 6.000 de lei pe zi
Târgul de Crăciun din Brașov
Târgul de Crăciun din Brașov se deschide pe 27 noiembrie 2026. Comercianții plătesc chirii de până la 6.000 lei pe zi pentru căsuțe.
Brașovul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, programată pentru vineri, 27 noiembrie 2026. Evenimentul va reuni peste 50 de căsuțe amplasate în trei zone ale orașului, dedicate meșteșugarilor, producătorilor locali și comercianților. În acest an, închirierea spațiilor comerciale a atins un nou record: un comerciant va achita nu mai puțin de 6.000 de lei pe zi pentru o căsuță din categoria food & drinks.
Chiriile de la Târgul de Crăciun din Brașov au ajuns la 6.000 de lei pe zi
Interesul comercianților pentru participarea la Târgul de Crăciun din Brașov se reflectă și în sumele adjudecate la licitațiile organizate pentru închirierea căsuțelor.
Potrivit datelor furnizate de Primăria Brașov, cea mai mare ofertă din acest an a ajuns la 228.000 de lei pentru întreaga perioadă de desfășurare a târgului, respectiv 38 de zile. Calculată zilnic, chiria se ridică la aproximativ 6.000 de lei.
Recordul depășește valoarea înregistrată la ediția precedentă, când cea mai mare sumă licitată pentru un spațiu comercial a fost de 190.056 de lei.
Alte două oferte adjudecate pentru categoria food & drinks au depășit pragul de 200.000 de lei. Această categorie include produse gastronomice și băuturi, iar reprezentanții Primăriei au precizat că cei trei comercianți care au obținut cele mai mari contracte sunt specializați în principal în comercializarea băuturilor.
Cât costă cea mai ieftină căsuță de la Târgul de Crăciun
La polul opus se află spațiile destinate meșteșugarilor, unde tarifele sunt considerabil mai mici.
Cea mai redusă ofertă adjudecată a fost de 8.400 de lei pentru întreaga perioadă a evenimentului. Raportat la cele 38 de zile, comerciantul va plăti aproximativ 220 de lei pe zi pentru ocuparea căsuței.
În total, Primăria Brașov estimează că va încasa 2.566.640 de lei din închirierea spațiilor comerciale la ediția din 2026. Suma este mai mare decât cea obținută anul trecut, când veniturile din această activitate au fost de aproximativ 2 milioane de lei.
Un alt aspect important este implicarea comercianților din zonă: peste 70% dintre căsuțele disponibile au fost rezervate de participanți din municipiul Brașov și din județ.
Brașovul, unul dintre cele mai profitabile târguri de Crăciun pentru comercianți
Participarea la Târgul de Crăciun din Brașov este atractivă și din perspectiva vânzărilor. Un producător de articole din blană, cu o experiență de 28 de ani în domeniu, afirmă că Brașovul este orașul în care obține cele mai bune rezultate comerciale.
Acesta participă la cinci dintre cele mai importante târguri de Crăciun din România, printre care cele organizate la Brașov, Sibiu, București și Craiova. Din acest an, și-a extins prezența și la Iași.
În clasamentul personal al vânzărilor, după Brașov urmează Sibiul, oraș apreciat și pentru organizarea evenimentelor de sezon.
Când se aprind luminițele de Crăciun în Brașov
Târgul de Crăciun își deschide porțile în 27 noiembrie, printr-o etapă de avanpremieră. Aprinderea iluminatului festiv este programată pentru 30 noiembrie, conform tradiției din ultimii ani.
Cu peste 50 de căsuțe, produse artizanale, preparate gastronomice și comercianți din diferite zone ale țării, evenimentul rămâne unul dintre punctele centrale ale sezonului de iarnă din Brașov.
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