Țigări mai scumpe de la 1 aprilie 2026. Guvernul a majorat acciza cu peste 50 de lei. Cât va costa un pachet de țigări la raft?

Lovitură pentru bugetul fumătorilor de la 1 aprilie 2026: Acciza la țigarete crește cu peste 50 de lei, conform noului ordin emis de Ministerul Finanțelor. Această modificare fiscală va genera o scumpire imediată la raft pentru toate pachetele de țigări din România.

Fumătorii din România se confruntă de la 1 aprilie cu o nouă realitate financiară, după ce Ministerul Finanțelor a oficializat majorarea accizelor la produsele din tutun. Măsura, deși previzibilă în cadrul calendarului fiscal asumat de România în fața partenerilor europeni, vine într-un moment de vulnerabilitate economică, în care inflația și costul ridicat al vieții au pus deja presiune pe bugetele de familie.

Salt de peste 40 de lei pentru mia de țigarete

Decizia a fost consfințită printr-un ordin semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, publicat în Monitorul Oficial chiar în ultima zi a lunii martie. Conform noilor reglementări, acciza specifică a înregistrat un salt de la 543,81 lei la 584,025 lei pentru fiecare 1.000 de țigarete. Această diferență de peste 40 de lei reprezintă o creștere procentuală de aproximativ 7,4%, o valoare care va fi resimțită direct în buzunarele consumatorilor.

Impactul iminent asupra prețurilor la pachet

Istoricul pieței de profil arată că astfel de modificări fiscale sunt transferate aproape instantaneu către clientul final. Deși marii producători sau retailerii pot încerca să amortizeze șocul pe termen foarte scurt pentru a nu pierde volume de vânzări, presiunea exercitată de noua taxă face ca scumpirea pachetelor de țigări la raft să fie inevitabilă. Având în vedere că acciza reprezintă, alături de TVA, cea mai mare pondere din prețul final, fumătorii se pot aștepta la ajustări tarifare în toate rețelele comerciale în perioada imediat următoare.

Alinierea la standardele europene: Motivația din spatele taxei

Această strategie fiscală nu este o măsură izolată, ci face parte dintr-un plan pe termen lung de armonizare a taxării produselor accizabile cu cerințele Uniunii Europene. România este obligată să actualizeze periodic aceste praguri pentru a descuraja consumul și pentru a asigura venituri constante la bugetul de stat.

Actul normativ, emis în baza Codului Fiscal, vizează toate produsele din categoria țigaretelor comercializate pe teritoriul național. Specialiștii avertizează că orice modificare de acest tip declanșează un efect în lanț, iar presiunea suplimentară asupra consumatorilor ar putea duce, în timp, la o reconfigurare a preferințelor de consum sau la o monitorizare mai strictă a pieței pentru a preveni eventualele creșteri ale comerțului ilicit.