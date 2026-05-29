Taxele de mediu din România au ajuns la 33,7 miliarde lei în 2024

Valoarea totală a taxelor de mediu colectate în România a ajuns în anul 2024 la aproximativ 33,7 miliarde de lei, echivalentul a 1,9% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, taxele de mediu au reprezentat 6,9% din totalul încasărilor provenite din impozite și contribuții sociale. Cea mai mare pondere a revenit taxelor pe energie, care au însumat 92,7% din totalul taxelor de mediu.

În cadrul acestui segment, industria prelucrătoare a avut cea mai mare contribuție, cu încasări de 14,1 miliarde de lei, reprezentând 45,1% din totalul taxelor pe energie.

Taxele pe transport, poluare și resurse au reprezentat împreună 7,3% din totalul taxelor de mediu. În ceea ce privește taxele pe transport, gospodăriile populației au generat cele mai mari încasări, de aproximativ 1,7 miliarde de lei, adică 69,2% din totalul acestei categorii.

Totodată, taxele pe poluare și resurse provenite din activități economice au fost dominate de industria extractivă, care a contribuit cu 33,3 milioane de lei, respectiv 56,8% din totalul taxelor aferente acestui segment.

Datele INS arată că, în perioada 2006-2024, taxele de mediu au avut o evoluție fluctuantă, crescând de la 6,7 miliarde de lei la 33,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de 406%.

În distribuția taxelor de mediu pe sectoare economice, industria prelucrătoare a avut cea mai mare pondere în 2024, cu 42,1%, urmată de alte activități economice, cu 28,3%. La polul opus s-a aflat sectorul construcțiilor, cu doar 0,3% din total.