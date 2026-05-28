Guvernul interimar Bolojan a dat undă verde vânzării ELCEN, la o zi după ce Parlamentul a votat o lege care blochează astfel de tranzacții
Guvernul interimar Bolojan
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a avizat memorandumul care permite vânzarea acțiunilor ELCEN. Decizia a fost luată la doar o zi după ce în Camera Deputaților s-a votat, ca for decizional, proiectul de lege care interzice vânzarea companiilor de stat.
Potrivit notei transmise de Guvern la finalul ședinței, executivul a aprobat memorandumul privind „acordul de principiu cu privire la transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, reprezentat prin Ministerul Energiei, la Societatea Electrocentrale București S.A., către Municipiul București, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat”.
Memorandumul are în vedere inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN, către Municipiul București, prin tranzacție.
Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare.
Decizia vine după ce, miercuri, proiectul de lege al lui Daniel Zamfir (PSD), care interzice vânzarea companiilor de stat, a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
Citește și:
- 17:00 - Scandalul noii Legi a Salarizării: Medicii, profesorii și asistenții pierd sute de lei din venituri, în timp ce leafa unui ministru sare de 15.000 de lei net
- 15:52 - Augustin Zegrean le dă o veste proastă celor care modifică legea salarizării: nu mai au posibilitatea să trimită în Parlament propuneri de legi
- 15:22 - Leul a picat din nou. Moneda națională pierde teren în fața principalelor valute
- 15:10 - Revolta uriașă a bugetarilor din toată țara față de noua lege a salarizării care a adus noi tăieri
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News