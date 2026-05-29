Greva generală la Fabrica de Armament din Cugir. Angajații nu mai acceptă salariile de mizerie
Protest la Cugir (cugirinfo)
Tensiune maximă la Fabrica de armament din Cugir. Angajații au anunțat grevă generală pe 3 iunie, în timp ce negocierile cu compania germană care urmează să preia înntreprinderea
Sindicatul Fabricii de Arme Cugir a decis declanșarea opriri totale a lucrului, pe fondul nemulțumirilor salariale și al lipsei unor rezultate concrete în discuțiile privind majorarea veniturilor, scrie Cugir Info.
Angajații își doresc stabilitate economică și venituri corecte, corelate cu importanța contractelor discutate și cu nivelul de calificare solicitat în această industrie strategică., Liderul sindical Ioan Neagu transmite un mesaj ferm:Protestul vine într-un moment critic, chiar în timpul negocierilor comerciale cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn GmbH, ceea ce amplifică presiunea asupra conducerii, a anunțat liderul de sindicat
Activitatea de producție va rămâne blocată până la găsirea unui acord sustenabil, au mai precizat sindicatele.
Greva generală este programată pentru miercuri, 3 iunie, iar reprezentanții sindicali spun că rămân deschiși dialogului, dar cer soluții „imediate și concrete”.
