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Tarifele la închirieri pe termen scurt au explodat în Grecia. Prețurile, peste media europeană

Grecia limitează turismul excesiv

Grecia limitează turismul excesiv

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat18 iul. 2026, 09:32
Actualizat18 iul. 2026, 09:33
Sursărealitatea.net

Preţul mediu pe noapte pentru cazările în regim de închiriere pe termen scurt din Grecia a crescut cu 12% în luna iunie. Avansul este cu mult mai mare față de media europeană de 7,5%. Interesant este faptul că gradul de ocupare a fost de circa 65%, cu o ușoară scaădre, însă aceasta a fost comepnsată de majorare atarifelor, arată o analiză de specialitate.

Conform datelor prezentate de un agregator de specialitate, preţul mediu pe noapte în Grecia a ajuns la 178,80 euro, semnificativ peste media europeană, de 150 de euro, scrie publicația ekathimerini.com.

Pe de altă parte, cererea în Grecia a scăzut cu peste 2%, iar gradul mediu de ocupare s-a menținut stabil, aproape de 65%. O astfel de evoluție sugerează că operatorii sau cei care închiriază în regim alternativ au compensat ușoara scădere a cererii prin majorarea prețurilor.

Potrivit datelor AirDNA, numărul unităților de cazare la nivel național este în prezent de 154.000 (proprietăți cu cel puțin o rezervare în ultima lună), cu 2,5% mai puțin față de iunie 2025.

Evoluția este pusă pe seama reglementărilor care vizează descurajarea turismului excesiv, prin înăsprirea regulilor și specificațiilor de funcționare ale unităților de cazare.

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