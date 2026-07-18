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Tarifele la închirieri pe termen scurt au explodat în Grecia. Prețurile, peste media europeană
Grecia limitează turismul excesiv
Publicat18 iul. 2026, 09:32
Actualizat18 iul. 2026, 09:33
Sursărealitatea.net
Preţul mediu pe noapte pentru cazările în regim de închiriere pe termen scurt din Grecia a crescut cu 12% în luna iunie. Avansul este cu mult mai mare față de media europeană de 7,5%. Interesant este faptul că gradul de ocupare a fost de circa 65%, cu o ușoară scaădre, însă aceasta a fost comepnsată de majorare atarifelor, arată o analiză de specialitate.
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