Țara în care asigurarea auto obligatorie costă de câteva ori mai puțin decât în România

Sursă: realitatea.net

Costul asigurărilor auto în 2026 înregistrează o creștere record la nivel european, punând presiune pe bugetele șoferilor. Factori precum vârsta conducătorului auto, istoricul de daune (bonus-malus) și puterea motorului au devenit criterii critice în stabilirea tarifelor pentru RCA și CASCO.

Piața asigurărilor auto din Europa traversează o perioadă de transformări profunde în 2026, marcată de scumpiri generalizate și de noi criterii de risc. În România, eliminarea plafonării tarifelor și introducerea unor taxe noi au generat o tendință clară de creștere a primelor RCA, obligându-i pe șoferi să aloce bugete mult mai mari pentru întreținerea vehiculelor. Această realitate nu este însă izolată, țări precum Germania, Franța sau Spania raportând, de asemenea, majorări influențate de costurile record ale pieselor de schimb și de frecvența tot mai mare a daunelor provocate de fenomene naturale.

Realitatea tarifelor RCA în România: Factorii care umflă polița

Anul 2026 aduce o ajustare brutală a tarifelor la realitatea pieței românești. Vârsta rămâne principalul „dușman” al portofelului, tinerii sub 30 de ani fiind taxați cel mai dur din cauza riscului statistic ridicat de accident. Localizarea geografică joacă un rol la fel de important, Bucureștiul și județul Ilfov rămânând cele mai scumpe zone din țară din cauza densității traficului.

Puterea motorului continuă să fie un criteriu de bază, astfel că un posesor de mașină cu un motor de peste 1600 cmc se poate aștepta la o primă ce depășește 1.700 lei, în timp ce pentru vehiculele care sar de 200 KW, costurile pot atinge pragul de 4.000 lei. În acest peisaj, sistemul Bonus-Malus rămâne singura pârghie de economisire pentru șoferii prudenți, care pot beneficia de reduceri semnificative dacă au un istoric curat. Per total, întreținerea completă a unei mașini în România, incluzând RCA, taxe și carburant, a ajuns să coste în medie 11.000 lei pe an.

Rigurozitatea germană: Scumpiri dictate de tehnologie și manoperă

În Germania, anul 2026 este marcat de o creștere de aproximativ 7% a costurilor, majoritatea șoferilor plătind între 200 și 1.500 de euro anual. Structura pieței germane este extrem de segmentată, de la asigurarea de bază (Haftpflichtversicherung), care pleacă de la aproximativ 465 euro, până la varianta de protecție maximă (Vollkasko), ce poate depăși 940 euro.

Principala cauză a scumpirilor în Germania nu este neapărat numărul accidentelor, ci complexitatea reparațiilor. Piesele de schimb s-au scumpit cu peste 70% în ultimul deceniu, iar manopera în service-urile germane a depășit pragul de 180 de euro pe oră. Mai mult, reîncadrarea a milioane de vehicule în clase de risc superioare și costurile mari pentru expatriați — care sunt adesea încadrați în clase de risc maxime (SF0) — fac din Germania o piață provocatoare pentru bugetul conducătorilor auto.

Franța și presiunea fenomenelor naturale asupra asigurărilor

Șoferii din Franța scot din buzunar între 650 și 750 de euro pe an în 2026, o creștere moderată de până la 6% față de anul anterior. Deși asigurarea de bază (Assurance au Tiers) rămâne relativ accesibilă, la aproximativ 18 euro pe lună, varianta Tous Risques (Casco Complet) ajunge la peste 750 de euro anual.

Dincolo de experiența la volan și de puterea mașinii, asigurătorii francezi au început să pună un preț tot mai mare pe riscurile climatice. Frecvența inundațiilor și a grindinei a forțat o reevaluare a garanțiilor pentru catastrofe naturale. Regiunea geografică rămâne un diferențiator major: în timp ce Marsilia sau Antibes au tarife ridicate din cauza riscului de furt și accident, regiunea Bretania se menține ca una dintre cele mai ieftine zone pentru asigurări din Hexagon.

Saltul tarifar din Spania și modelul de accesibilitate din Ungaria

Spania înregistrează una dintre cele mai agresive creșteri din Europa în 2026, cu un avans mediu de 12%. Prețul mediu al unei polițe a ajuns la 975 de euro, explozia costurilor de reparație pentru mașinile moderne, dotate cu multă electronică, fiind principalul motor al scumpirilor. Totuși, piața spaniolă oferă soluții inovatoare precum telematica — asigurări bazate pe comportamentul real la volan — care le permit șoferilor prudenți să își reducă semnificativ primele.

La polul opus, Ungaria reușește să mențină unele dintre cele mai mici tarife din regiune. Chiar și după o majorare de 11%, asigurarea obligatorie (KGFB) costă în medie 145 de euro pe an. Sistemul maghiar este însă strict în ceea ce privește taxarea accidentelor: taxa de accident (Baleseti adó) reprezintă aproximativ 30% din valoarea poliței. Ca și în România, capitala Budapesta rămâne cea mai scumpă zonă, însă digitalizarea avansată a pieței permite șoferilor maghiari să schimbe rapid asigurătorul prin platforme de comparare online pentru a prinde oferte promoționale de „client nou”.