Țara fără taxe care apare chiar lângă România. Proiectul spectaculos este susținut de familia Trump și miliardarii criptomonedelor

Între Serbia și Croația există un teritoriu pe care inițiatorii săi îl prezintă drept statul viitorului. Se numește Liberland și promite un model complet diferit de organizare: fără taxe, cu vot prin blockchain și o administrație bazată pe criptomonede.
Deși la fața locului este doar o zonă inundabilă de pe malul Dunării, proiectul a atras sprijinul unor nume importante din industria cripto, inclusiv al principalului investitor în afacerile cu criptomonede ale familiei Trump.
Potrivit unei analize realizate de BBC, fondatorii Liberland susțin că tehnologia poate înlocui instituțiile clasice ale statului și că guvernele digitale reprezintă viitorul.
Cum arată, în realitate, statul care promite să schimbe lumea
Cei care ajung în zona revendicată de Liberland găsesc o întindere de teren mlăștinos din lunca Dunării, acoperită pe alocuri de copaci, corturi și căsuțe ridicate în arbori. Imaginea este departe de cea a unui stat modern.
În schimb, prezentările oficiale ale proiectului descriu un viitor complet diferit. Randările virtuale includ zgârie-nori din sticlă, parcuri plutitoare și clădiri futuriste proiectate de celebrul birou de arhitectură ZHA, fondat de Zaha Hadid.
Liberland a fost creat de Vít Jedlička, care și-a propus să construiască o țară libertariană administrată prin tehnologia blockchain, aceeași care stă la baza criptomonedelor.
BBC notează că, deși proiectul poate părea la prima vedere o simplă curiozitate, în spatele său se află finanțări importante venite din partea unor oameni influenți din industria activelor digitale și o viziune radicală asupra modului în care ar putea funcționa un stat.
În Liberland, puterea nu este împărțită în mod egal
Sistemul politic imaginat pentru această micronațiune diferă semnificativ de cel al democrațiilor tradiționale.
Dreptul de influență este acordat în funcție de numărul tokenurilor digitale denumite Liberland Merits pe care le deține fiecare persoană.
„Persoanele care dețin mai multe Merits au o influență mai mare asupra alegerii conducerii țării”, explică președintele Vít Jedlička.
Astfel, votul nu este egal pentru toți cetățenii, ci este proporțional cu numărul de tokenuri deținute.
Modelul economic urmează aceeași filozofie. Liberland nu percepe taxe, iar promotorii proiectului consideră că redistribuirea averii reprezintă o limitare a libertății individuale.
Declarațiile controversate ale ministrului de Interne
Viziunea promovată de conducerea Liberland a stârnit numeroase controverse.
Ministrul de Interne al proiectului, Ivan Pernar, fost parlamentar croat exclus din Parlament după promovarea unor teorii ale conspirației, descrie astfel profilul celor care susțin această inițiativă:
„De obicei, oamenii care cred în libertate, în finanțe descentralizate și în astfel de idei provin din clasele superioare ale societății. Dacă nu faci nicio selecție și spui că este binevenit oricine coboară din barcă, vom ajunge ca Marea Britanie. Noi nu vrem asta.”
Întrebat dacă acest model înseamnă că unele persoane beneficiază de mai multă libertate decât altele, răspunsul său a fost direct:
„Desigur.”
Pernar a făcut și o comparație care a provocat reacții puternice:
„Nu hrăni animalele, pentru că, dacă o faci, se vor obișnui și își vor pierde capacitatea de a se hrăni singure. La fel se întâmplă și cu oamenii.”
Legătura cu Justin Sun și investițiile în afacerile cripto ale familiei Trump
Printre cei mai importanți susținători ai Liberland se află miliardarul chinez Justin Sun, fondatorul blockchain-ului Tron.
BBC arată că Sun este și principalul investitor în proiectul World Liberty Financial, lansat de familia Trump. Acesta a investit peste 75 de milioane de dolari în companie și alte milioane de dolari în memecoin-ul lansat de Donald Trump.
Tehnologia blockchain dezvoltată de Tron reprezintă și infrastructura pe care Liberland intenționează să își bazeze funcționarea.
În forma actuală, cetățenii votează legi și referendumuri folosind tokenuri digitale, iar rezultatele sunt procesate automat prin cod informatic. Cu toate acestea, sistemul se află încă în dezvoltare, iar aplicarea efectivă a legilor depinde în continuare de autorități umane.
Liberland nu este singurul proiect care încearcă să reinventeze statul
Potrivit BBC, Liberland face parte dintr-un val mai amplu de inițiative care urmăresc reducerea rolului statului tradițional și transferarea unei părți importante din atribuțiile sale către tehnologia blockchain.
Printre exemplele menționate se numără Próspera, din Honduras, Seasteading Institute, susținut de Peter Thiel, și Draper Nation, proiectul digital inițiat de investitorul Tim Draper.
Justin Sun susține că această viziune s-a consolidat după zborul său în spațiu, pentru care a plătit 29 de milioane de dolari companiei Blue Origin, deținută de Jeff Bezos.
„Planeta în sine nu are granițe” și „nici măcar nu există conceptul de țară” atunci când este privită din spațiu, a spus Sun.
Din perspectiva sa, modelul clasic al statului-națiune aparține trecutului, iar blockchain-ul ar putea deveni fundamentul unei noi forme de organizare politică.