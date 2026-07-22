Țara fără taxe care apare chiar lângă România. Proiectul spectaculos este susținut de familia Trump și miliardarii criptomonedelor

Publicat 22 iul. 2026, 16:26 Sursă BBC

Între Serbia și Croația există un teritoriu pe care inițiatorii săi îl prezintă drept statul viitorului. Se numește Liberland și promite un model complet diferit de organizare: fără taxe, cu vot prin blockchain și o administrație bazată pe criptomonede.

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