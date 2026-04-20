Țara europeană care își activează planul pentru criza energetică
Criză energetică
Intervenții pentru limitarea impactului creșterii prețurilor
Olanda își activează prima etapă a planului pentru criza energetică, pe fondul situației crizei combustibililor. Autoritățile pregătesc intervenții pentru a limita impactul creșterii costurilor asupra populației, au declarat surse guvernamentale, potrivit Realitatea PLUS.
Este pentru prima dată când guvernul va activa acest plan, care a fost elaborat în timpul crizei energetice declanșate de războiul din Ucraina în anul 2022. Asta înseamnă că piețele de combustibili sunt afectate, fără a se înregistra însă o penurie imediată.
În această etapă, piețele energetice vor fi monitorizate îndeaproape, în timp ce guvernul și sectorul industrial se pregătesc pentru o situație mai gravă. Prim-ministrul olandez a declarat că guvernul va anunța măsuri menite să ofere compensații cetățenilor pentru creșterea costurilor energiei. Acestea vor include facilități fiscale pentru proprietarii de autovehicule, dar nu și o reducere a taxelor pe combustibil.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News