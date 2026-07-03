Studiu Eurostat: România, liderul UE la taxe

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 iul. 2026, 09:35

România este statul din Uniunea Europeană în care angajații singuri, fără copii, păstrează cea mai mică parte din salariul brut, după plata taxelor și contribuțiilor obligatorii, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews.

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