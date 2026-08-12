România nu are o problemă de taxe. Are o problemă de economie - analiză de Daniel Udrescu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 12 aug. 2026, 09:55

De fiecare dată când România intră într-o criză bugetară, dezbaterea publică ajunge aproape inevitabil în același punct, taxele. Ce impozit poate fi majorat, ce facilitate fiscală poate fi eliminată, ce cotă poate fi modificată, ce categorie de contribuabili mai poate suporta o sarcină suplimentară și ce mecanisme de colectare ar putea aduce câteva miliarde de lei în plus la buget. Abordăm astfel o problemă structurală a economiei prin instrumentele contabilității bugetare.

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