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Carburanții continuă să se scumpească. Cât costă benzina și motorina astăzi
Scumpiri carburanți/ Arhivă foto
Publicat12 aug. 2026, 10:29
SursăRealitatea.Net
Benzina și motorina s-au scumpit miercuri în toate marile lanțuri de distribuție din România, după ce OMV Petrom majorase prețurile cu o zi înainte. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la motorină, unde prețul a urcat cu până la 20 de bani pe litru
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