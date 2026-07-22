Actualitate· 2 min citire
STB intră în insolvență. Consiliul General a aprobat propunerea primarului Capitalei
Insolvență STB
Societatea de Transport București (STB) va intra în procedură de insolvență, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea înaintată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, măsura este necesară din cauza datoriilor foarte mari acumulate de companie, care au ajuns la un nivel imposibil de susținut.
Citește și
- 07:38Ana-Maria Păcuraru și Realitatea PLUS, premieră pentru presa din România: cercetare recunoscută internațional
- 07:24Trump anunță taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice, din 2028
- 19:32FAO: Aproape 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025
- 19:04Rareș Bogdan atacă Guvernul pe tema legii salarizării: „Au ținut legea la sertar. De un an de zile se știa foarte bine care este situația ”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News