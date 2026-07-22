STB intră în insolvență. Consiliul General a aprobat propunerea primarului Capitalei

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iul. 2026, 08:03

Societatea de Transport București (STB) va intra în procedură de insolvență, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea înaintată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, măsura este necesară din cauza datoriilor foarte mari acumulate de companie, care au ajuns la un nivel imposibil de susținut.

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