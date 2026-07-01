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Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar după ce a fost inundată. Anunțul Metrorex - FOTO&VIDEO
FOTO: Facebook/ Meteoplus
Publicat1 iul. 2026, 07:09
Actualizat1 iul. 2026, 07:15
SursăRealitatea.Net
Furtuna și ploile abundente au făcut prăpăd în Bucureți. Metrorex a anunțat, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.
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