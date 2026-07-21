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Laura Codruța Kovesi, atacată de oficiali ai Guvernului grec: „A repetat toate greșelile făcute în România”. Reacția Comisiei Europene
Laura Codruța Kovesi
Publicat21 iul. 2026, 08:01
Actualizat21 iul. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, se află în conflict deschis cu guvernul de la Atena, pe fondul anchetei privind un dosar de fraudă cu fonduri europene. Mai mulți membri ai cabinetului elen au criticat modul în care conduce instituția, afirmând că ar fi fost „o alegere foarte greșită” pentru acest post. În replică, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Kovesi.
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