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Luis Lazarus acuză: „Industria românească, pusă pe butuci de deciziile politicienilor”
Luis Lazarus
Publicat15 iul. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS
Luis Lazarus a vorbit în Parlamentul European despre problemele industriei românești și despre fabricile care trec prin perioade grele. El a atras atenția că deciziile haotice ale guvernului Bolojan afectează producția și viitorul industriei din țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.
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