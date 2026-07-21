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Calcule: cum arată salariile românilor în noua lege?

Bani

Bani

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat21 iul. 2026, 17:33
SursăRealitatea PLUS

Noua lege a salarizării din sectorul public aduce modificări importante pentru angajații din educație, sănătate și ordine publică. În timp ce unele categorii profesionale ar urma să beneficieze de majorări consistente, altele riscă diminuări ale veniturilor, în special din cauza noii formule de calcul a sporurilor.

Salariul fără sporuri adăugate

Profesor debutant cu studii superioare - acum 3.770 lei net - noua lege – 4.557 lei net

Profesor grad 1, vechime 25 de ani – acum – 5.946 lei net - noua lege 5.708 lei net

Profesor universitar, vechime 25 de ani – acum – 8.213 lei net - noua lege 9.595 lei net

Învățător/educator debutant – acum – 3.770 lei net - noua lege 4.365 lei net

Cu cât scad veniturile în sănătate după noua formulă?

Salariul de bază+ sporuri

Asistent medical (ATI) acum – 8.434 lei net - noua lege 8.113 lei net – venitul scade cu 321 lei net

Medic primar (studii superioare, gradația 5) – acum 19.237 lei net - noua lege 17.083 lei net – venitul scade cu 2.154 lei net

Asistent medical (ATI/UPU, studii superioare, gradația 5) – acum 8.069 lei net - noua lege 7.447 lei net – venitul scade cu 622 lei net

Cum arată salariile polițiștilor în noua lege?

Salariul fără sporuri adăugate

Formula de calcul – valoarea de referință (4.100 de lei) înmulțită cu coeficientul din noua grilă

Agent de poliție debutant (studii medii) – acum – 2.544 lei net - noua lege 3.270 lei net

Ofițer de poliție debutant (studii superioare) – acum – 3.188 lei net - noua lege 4.437 lei net

Agent de poliție principal – acum – 2.925 lei net - noua lege 4.077 lei net

Ofițer de poliție principal – acum – 3.803 lei net - noua lege 5.396 lei net

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