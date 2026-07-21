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Calcule: cum arată salariile românilor în noua lege?
Bani
Publicat21 iul. 2026, 17:33
SursăRealitatea PLUS
Noua lege a salarizării din sectorul public aduce modificări importante pentru angajații din educație, sănătate și ordine publică. În timp ce unele categorii profesionale ar urma să beneficieze de majorări consistente, altele riscă diminuări ale veniturilor, în special din cauza noii formule de calcul a sporurilor.
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