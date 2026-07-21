Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”

Marea Britanie are un nou prim-ministru, iar primele decizii luate de Andy Burnham au fost analizate de jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, care evidențiază contrastul dintre reacția rapidă a noului executiv britanic și situația politică din România.
Andy Burnham, fostul primar al Manchesterului, a preluat mandatul de la Keir Starmer, devenind al șaptelea premier al Marii Britanii din ultimii zece ani. La numai două zile de la instalarea în funcție, noul șef al guvernului a anunțat eliminarea completă a TVA-ului la facturile de energie electrică pentru gospodării, reducând taxa de la 5% la 0% începând cu 1 octombrie.
În analiza sa, Ana Maria Păcuraru arată că măsura va aduce o economie de aproximativ 45 de lire sterline pe an pentru fiecare familie britanică. Deși suma nu este una spectaculoasă, jurnalista subliniază că mesajul politic este unul puternic: un premier care dorește să demonstreze încă din primele zile că poate lua decizii rapide în beneficiul cetățenilor.
Totodată, Ana Maria Păcuraru explică și sursa finanțării acestei măsuri. Guvernul Burnham a decis să renunțe la programul de identitate digitală lansat de administrația precedentă, un proiect estimat la aproape 600 de milioane de lire sterline anual. Fondurile economisite vor fi direcționate către reducerea costurilor suportate de populație pentru energia electrică.
Analiza jurnalistei Realitatea PLUS evidențiază și impactul asupra românilor din Regatul Unit. Aproximativ 350.000 de români lucrează legal în Marea Britanie, unde salariul mediu depășește 2.400 de lire sterline lunar. Pentru mulți dintre aceștia, reducerea TVA-ului la energie înseamnă bani economisiți într-o perioadă în care facturile s-au majorat cu aproximativ 13% în luna iulie.
În opinia Anei Maria Păcuraru, există și o comparație inevitabilă cu situația din România. „În timp ce la noi legea salarizării taie din venituri și premierul demis se ține cu dinții de scaun, la Londra un premier proaspăt instalat în doar 48 de ore a găsit deja bani pentru oameni. Diferența de reflex politic este greu de ignorat”, punctează jurnalista.
Ana Maria Păcuraru atrage atenția asupra modului în care primele decizii ale unui guvern pot transmite un semnal clar privind prioritățile unei administrații și asupra diferenței de abordare dintre cele două capitale europene.