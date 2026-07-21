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FAO: Aproape 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025
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Aproximativ 645 de milioane de persoane, echivalentul a 7,8% din populația lumii, au suferit de foame în 2025, potrivit raportului anual al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Deși situația s-a îmbunătățit ușor față de anii anteriori, nivelul rămâne peste cel înregistrat înainte de pandemia de COVID-19.
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