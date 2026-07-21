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Ministrul interimar al Sănătății demontează punct cu punct proiectul legii salarizării: „Așa nu se poate construi un sistem funcțional”
Cseke Atilla, ministru interimar al Sănătății
Publicat21 iul. 2026, 12:08
Sursărealitatea.net
Ministrul interimar al Sănătății, Attila Cseke, demontează punct cu punct forma finală a proiectului legii salarizării, acuzând că documentul „lovește direct în sistemul medical” și că ministerul de resort n-a fost consultat asupra unor prevederi cu impact major. ă legea.
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