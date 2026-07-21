Decizie crucială pentru STB: CGMB se reunește de urgență pentru a analiza insolvența

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat convocarea unei ședințe de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în cadrul căreia va solicita acordarea unui mandat expres Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STB și formularea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență.
Ciprian Ciucu: Insolvența este singura soluție responsabilă pentru STB
Anunțul a fost făcut luni, printr-o postare pe Facebook, în care edilul a explicat că situația financiară a Societății de Transport București (STB) a ajuns într-un punct critic și necesită măsuri urgente.
„Situația de la STB intră și în responsabilitatea Consiliului General. Din respect pentru aleșii bucureștenilor, voi convoca mâine, începând cu ora 12:00, o ședință de îndată a Consiliului General pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STB și pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență”, a transmis Ciprian Ciucu.
Primarul general a subliniat că nu își dorește intrarea companiei în insolvență, însă consideră că aceasta reprezintă singura variantă prin care STB poate fi salvată de la faliment.
Obiectivul: protejarea angajaților și stoparea datoriilor
Potrivit edilului, procedura de insolvență ar permite protejarea salariilor angajaților, oprirea acumulării de penalități și renegocierea sau încetarea unor contracte pe care le consideră „incorecte și lipsite de logică economică”.
„Nu îmi doresc insolvența STB. Mulți politicieni evită chiar și să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaților și opri acumularea unor penalități tot mai mari, precum și ieșirea din contracte incorecte și lipsite de logică economică”, a precizat Ciprian Ciucu.
Costurile STB depășesc 80% din bugetul anual al Primăriei Capitalei
Primarul a atras atenția asupra presiunii uriașe pe care situația financiară a STB o exercită asupra bugetului Municipiului București.
Conform acestuia, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului București, ceea ce face imposibilă susținerea companiei în actualele condiții fără măsuri de restructurare.
Decizia privind insolvența STB, în atenția Consiliului General
Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București este programată pentru marți, de la ora 12:00. În cadrul acesteia, aleșii locali vor analiza mandatul ce urmează să fie transmis Adunării Generale a Acționarilor STB și recomandarea privind declanșarea procedurii de insolvență.
Dacă va fi aprobată, măsura ar putea marca începutul unui amplu proces de reorganizare a Societății de Transport București, companie care asigură transportul public pentru milioane de călători din Capitală.