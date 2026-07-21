Decizie crucială pentru STB: CGMB se reunește de urgență pentru a analiza insolvența

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 21 iul. 2026, 07:43

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat convocarea unei ședințe de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în cadrul căreia va solicita acordarea unui mandat expres Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STB și formularea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență.

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