Analiză Daniel Udrescu: Răspunderea personală patrimonială a celor care decid neexecutarea hotărârilor judecătorești cu privire la drepturi de natură salarială. Protocol de executare personală a decidentului

Statul, prin Legea Bugetului, refuză executarea hotărârilor judecătorești cu privire la drepturile de natură salarială cuvenite magistraților.

1. Anatomia blocajului. ÎCCJ și mitul insesizabilității. Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează într-o poziție structural contradictorie. Este garant al legalității, dar în același timp depinde financiar de bugetul stabilit de aceiași actori pe care ar trebui să îi constrângă. Această dependență a generat, în timp, o jurisprudență care, sub pretextul protejării fondurilor publice, a limitat eficiența executării silite. Poprirea conturilor deschise la Trezorerie este blocată prin invocarea destinației speciale a sumelor, iar practica a consacrat ideea insesizabilității fondurilor destinate cheltuielilor publice. În paralel, intervențiile legislative repetate, sub forma eșalonărilor, au transformat obligația de plată într-o variabilă dependentă de voința politică. Executarea statului a devenit astfel un mecanism distorsionat, în care sancțiunea nu produce conformare, ci este redistribuită tot către contribuabil sub forma dobânzilor penalizatoare.

2. Limitele imunității. Art. 72 din Constituție și art. 16 din Legea nr. 554/2004. Art. 72 din Constituția României consacră imunitatea parlamentarilor și a membrilor Guvernului pentru voturile și opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. În acest cadru, adoptarea legii bugetului nu poate fundamenta răspunderea personală a decidentului. Această protecție operează însă strict în sfera actului politic. Din momentul în care discuția se mută asupra executării unei obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cadrul juridic se schimbă. Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 permite chemarea în judecată, alături de autoritatea publică, a persoanei care a contribuit la refuzul executării, dacă se dovedește reaua-credință sau culpa gravă. Această dispoziție deschide calea răspunderii personale, dar condiționează aplicarea ei de proba vinovăției. În acest punct intervine un element esențial. Reaua-credință nu trebuie dedusă, ci construită probator. Notificarea prealabilă adresată ordonatorului de credite, prin care i se aduce la cunoștință existența titlului executoriu și obligația de plată, transformă orice omisiune ulterioară într-o conduită deliberată. Din acel moment, neexecutarea nu mai poate fi justificată ca disfuncție instituțională, ci devine o opțiune personală.

3. Răspunderea civilă delictuală. Cheia penetrării imunității este calificarea conduitei ca faptă fără legătură cu exercițiul funcției politice. Trebuie să distingem între eroarea de serviciu, protejată instituțional, și conduita care rupe legătura cu exercițiul legitim al atribuțiilor. Elaborarea bugetului este un act de guvernare. Refuzul de a executa un titlu executoriu nu mai este însă un act de guvernare, ci unul administrativ. Imunitatea protejează opțiunea politică, nu și refuzul de a respecta autoritatea lucrului judecat. Nicio atribuție legală a unui ministru nu include dreptul de a ignora o hotărâre judecătorească definitivă. În aceste condiții, conduita devine o faptă ilicită în sensul art. 1349 și art. 1357 din Codul civil. Utilizarea legii bugetului ca paravan pentru a eluda executarea unei obligații legale constituie o deturnare a atribuțiilor și atrage răspunderea patrimonială a decidenților.

4. Excesul de putere și frauda la lege. Refuzul de executare sau amânarea repetată a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezintă un exces de putere în sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004. Statul recunoaște datoria, dar refuză executarea, transformând dreptul într-o situație iluzorie. Curtea Constituțională a admis posibilitatea eșalonării în condiții restrictive, respectiv caracter temporar și justificare obiectivă, prin decizii precum Decizia nr. 820/2006. Totuși, recurența acestor măsuri transformă excepția în regulă și ridică problema unei fraude la lege. O măsură considerată constituțională prin caracterul ei temporar devine neconstituțională prin repetare sistematică. În acest context, decidentul nu mai poate invoca buna-credință. Caracterul ilicit al conduitei devine previzibil, iar persistența acesteia indică o voință deliberată de a evita executarea.

5. Standardul european. Art. 6 CEDO și art. 19 TUE. Din perspectiva art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, executarea unei hotărâri judecătorești face parte integrantă din dreptul la un proces echitabil. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat constant că statul nu poate invoca lipsa fondurilor pentru a justifica neexecutarea. În dreptul Uniunii Europene, art. 19 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană impune statelor membre obligația de a asigura protecția jurisdicțională efectivă. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a stabilit că independența justiției include garanții financiare. În temeiul principiului supremației dreptului Uniunii, judecătorul național are obligația de a lăsa neaplicată orice dispoziție internă contrară, inclusiv dispoziții din legea bugetului care împiedică executarea efectivă a drepturilor recunoscute prin hotărâri judecătorești. Prin jurisprudența Francovich, statul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea dreptului Uniunii, iar această răspundere implică, în plan intern, exercitarea acțiunii în regres împotriva persoanelor care au generat prejudiciul.

6. Mecanismele de constrângere. Art. 24 din Legea nr. 554/2004 și acțiunea în regres. Blocajul persistă pentru că sancțiunea este difuză și impersonală. Atât timp cât costul neexecutării este suportat de buget, nu există un stimulent real pentru conformare. Art. 24 din Legea nr. 554/2004 permite instanței să aplice amenzi judiciare și penalități de întârziere direct conducătorului instituției. Aceste sancțiuni se plătesc din patrimoniul personal al decidentului, nu din buget. În paralel, plata dobânzilor penalizatoare din fonduri publice constituie un prejudiciu bugetar care atrage obligația de recuperare prin acțiunea în regres, mecanism ce poate fi activat inclusiv prin intervenția Curții de Conturi. Eficacitatea acestor mecanisme este condiționată de utilizarea timpurie a măsurilor asigurătorii. Având în vedere riscul de insolvabilitate voluntară a decidentului în fața unor amenzi cominatorii cumulative, solicitarea sechestrului pe bunurile personale ale acestuia, odată cu introducerea acțiunii pe art. 16 din Legea nr. 554/2004, reprezintă singura garanție a unei reparații efective.

7. Concluzie. Executarea hotărârilor judecătorești nu este o opțiune bugetară, ci o obligație juridică derivată din art. 1 alin. (5) din Constituție, din art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și din art. 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Nicio constrângere fiscală nu poate justifica neexecutarea. Atunci când ordonatorul de credite utilizează legea bugetului pentru a evita executarea unor obligații certe, el părăsește sfera protejată a oportunității politice și intră în zona răspunderii juridice personale. În temeiul art. 16 și art. 24 din Legea nr. 554/2004, precum și al art. 1349 și art. 1357 din Codul civil, această conduită poate și trebuie sancționată direct asupra patrimoniului său. Statul nu poate fi în același timp debitor și arbitru al propriei obligații. În momentul în care sancțiunea devine individuală, executorie și personală, mecanismul impunității se rupe, iar dreptul își recâștigă forța.

Anexă – Protocol de executare personală a decidentului

Prezentul protocol are la bază ideea că neexecutarea hotărârilor judecătorești nu este rezultatul unei imposibilități obiective, ci al unei opțiuni administrative asumate de ordonatorul de credite. În aceste condiții, răspunderea trebuie deplasată de la instituție la persoana care decide.

Etapa I. Notificarea prealabilă a culpei individuale

Primul pas este construirea probei relei-credințe. În acest sens, se transmite o notificare formală, adresată direct ordonatorului principal de credite, în calitate de persoană fizică.

Notificarea trebuie să evidențieze existența titlului executoriu, obligația de plată și consecințele neexecutării, în special acumularea dobânzilor penalizatoare. Se va arăta explicit că neincluderea sumelor în proiectul de buget sau promovarea eșalonării reprezintă o decizie asumată, nu un efect automat al legii.

Efectul juridic este esențial. Se înlătură orice apărare ulterioară întemeiată pe necunoaștere sau pe transferul responsabilității către Parlament.

Etapa II. Activarea art. 24 din Legea nr. 554/2004

Se formulează cerere către instanța de executare pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, respectiv amenda civilă și penalitățile de întârziere.

Elementul central constă în solicitarea expresă ca sancțiunea să fie aplicată conducătorului instituției, în nume personal.

Această etapă produce primul efect concret. Obligația nu mai este suportată din buget, ci devine o sarcină patrimonială directă a decidentului. În acest moment, lipsa fondurilor nu mai constituie o justificare juridică.

Etapa III. Acțiunea în răspundere civilă delictuală

În ipoteza în care amânarea devine recurentă, conduita nu mai poate fi calificată ca simplă dificultate administrativă, ci ca faptă ilicită.

Se formulează acțiune împotriva persoanei fizice, având ca obiect obligarea acesteia la plata daunelor-interese moratorii generate de neexecutare. Fundamentul juridic îl constituie răspunderea delictuală, coroborată cu încălcarea obligațiilor rezultate din dreptul Uniunii Europene.

Odată cu acțiunea, se solicită instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor personale ale decidentului, pentru a garanta executarea creanței. Această măsură are un rol esențial în prevenirea sustragerii de la executare.

Etapa IV. Sesizarea Curții de Conturi

În situația în care statul a suportat deja dobânzi sau penalități, acestea constituie prejudiciu bugetar.

Se formulează sesizare către Curtea de Conturi, solicitând verificarea modului în care au fost gestionate obligațiile rezultate din titlurile executorii.

Scopul este declanșarea acțiunii în regres împotriva ordonatorului de credite. În cazul refuzului de a iniția această procedură, pot fi incidente forme de răspundere juridică suplimentară.

Recomandări de aplicare

În cadrul procedurilor de executare, se poate solicita înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor bugetare privind eșalonarea, în măsura în care acestea contravin dreptului Uniunii Europene și afectează executarea efectivă a hotărârilor judecătorești.

Se vor identifica și valorifica eventualele venituri proprii ale instituțiilor, care nu intră sub incidența regimului de insesizabilitate specific fondurilor bugetare.

În situația în care decizia de neexecutare este formalizată prin acte normative colective, se poate avea în vedere atragerea răspunderii solidare a semnatarilor, în măsura în care se poate demonstra contribuția individuală la producerea prejudiciului.

Protocolul deplasează centrul de greutate de la executarea statului la angajarea răspunderii personale. Atât timp cât consecințele rămân la nivel instituțional, neexecutarea poate fi perpetuată. În momentul în care acestea devin individuale, mecanismul se schimbă, iar conformarea devine efectivă.

Expert contabil judiciar Daniel Udrescu