Modificări importante la SALARIILE din Educație. Cum se acordă noile sporuri pentru predare simultană, izolare și performanță universitară

Sursă: Realitatea.Net

Noua arhitectură salarială din sistemul de învățământ aduce reguli stricte și stimulente financiare clar reglementate pentru cadrele didactice din România. Proiectul pune un accent deosebit pe compensarea efortului depus de profesorii care activează în medii dificile sau care se confruntă cu provocări logistice majore, cum este cazul predării simultane, dar oferă și autonomie sporită universităților pentru recompensarea excelenței din venituri proprii.

Bani în plus pentru profesorii din mediul rural: Sporuri de izolare și predare simultană

O atenție sporită este acordată cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în comunități izolate. Pentru aceștia, proiectul prevede un spor de izolare fixat la 15% din salariul de bază, măsură menită să atragă și să rețină personalul calificat în școlile defavorizate.

De asemenea, efortul suplimentar al profesorilor din învățământul primar și gimnazial care predau în regim simultan — o realitate dură a multor localități cu declin demografic — va fi remunerat gradual. Astfel, cadrele didactice care gestionează două clase de elevi în același timp vor primi un plus de până la 5% la salariul de bază. Stimulentul crește la maximum 7% pentru trei clase și ajunge la 10% în cazul predării simultane la patru clase. Efortul maxim, care presupune predarea simultană la cinci clase de elevi, va fi recompensat cu un spor de până la 15% adăugat la salariul de bază deținut.

Autonomie și salarii diferențiate în învățământul superior

Schimbări importante apar și în sectorul universitar, unde consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ superior primesc instrumente legale pentru a stimula performanța și calitatea actului educațional. Conducerile universităților vor putea stabili salarii diferențiate pentru personalul didactic și administrativ, prin aplicarea unui spor de până la 20% din salariul de bază.

Spre deosebire de învățământul preuniversitar, aceste bonusuri nu vor pune presiune pe bugetul de stat, urmând să fie achitate exclusiv din veniturile proprii ale universităților. Pentru a asigura echitatea, încadrarea angajaților între aceste limite se va revizui anual, pe baza unor criterii stricte de performanță aprobate de consiliile de administrație.

Stimulente majore pentru cercetători și profesorii cu studii superioare

Noua grilă de salarizare aduce vești excelente și pentru personalul înalt calificat din sistem, unde studiile și activitatea de cercetare sunt valorizate superior. Profesorii cu studii superioare vor beneficia de o indexare de 17% aplicată direct la salariul de bază.

Cea mai semnificativă recunoaștere financiară vizează însă sectorul de cercetare din interiorul instituțiilor de învățământ. Cercetătorii științifici vor putea primi o majorare consistentă, de până la 45% la salariul de bază, o măsură concepută pentru a opri exodul creierelor și pentru a alinia universitățile românești la standardele de competitivitate europene.

Spor de izolare de 15%

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 - 5 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial primește un spor la salariul de bază, după cum urmează: