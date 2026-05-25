Explodează scandalul pe noua lege a salarizării. Sanitas acuză Guvernul că ignoră regulile din PNRR și pune în pericol banii europeni

Federația Sanitas a lansat un atac dur la adresa autorităților înaintea publicării noii legi a salarizării unitare, acuzând Guvernul că ignoră obligațiile asumate prin PNRR și că evită consultarea reală a sindicatelor.

Sindicaliștii susțin că proiectul care urmează să fie făcut public nu a fost discutat conform regulilor stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență și avertizează că România riscă inclusiv blocarea unor tranșe importante de bani europeni.

Sanitas: „Denunțăm orice formă a legii salarizării unitare”

Reprezentanții Sanitas au transmis un mesaj extrem de critic, în care afirmă că resping încă dinainte de publicare orice variantă a noii legi a salarizării unitare.

Potrivit sindicatului, obligația consultării partenerilor sociali este prevăzută explicit în PNRR, în cadrul Componentei 14 – Bună Guvernanță, fiind legată direct de Jalonul 449.

Sindicaliștii spun că dialogul social nu este tratat în documentele europene ca o simplă formalitate birocratică, ci ca o condiție obligatorie pentru validarea reformei de către Comisia Europeană.

„În cadrul PNRR, obligația consultării partenerilor sociali (sindicate și patronate) înainte de adoptarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public este reglementată strict prin Componenta 14 – Bună Guvernanță și ancorată juridic prin Jalonul 449.

PNRR nu tratează consultarea doar ca pe o formalitate, ci o impune ca pe un criteriu de validare obligatoriu pentru aprobarea jalonului de către Comisia Europeană”, spune Sanitas într-un comunicat.

Acuzații privind lipsa consultărilor reale

Sanitas susține că Ministerul Muncii avea obligația de a transmite proiectele de lucru și grilele salariale către organizațiile sindicale reprezentative înainte ca proiectul să ajungă în faza de transparență decizională.

În comunicat se arată că noua lege ar fi trebuit să fie discutată pe baza unor analize tehnice și simulări privind impactul bugetar, realizate inclusiv cu sprijinul Banca Mondială.

Sindicatul afirmă că Guvernul avea obligația să organizeze negocieri separate pe domenii importante precum Sănătate, Educație, Administrație sau Ordine Publică, pentru stabilirea grilelor salariale și a sporurilor.

„Regulile și mecanismele de consultare impuse prin PNRR:

* Condiție de formă obligatorie: Proiectul de lege nu poate fi trimis spre aprobare în Parlament fără parcurgerea etapelor de dialog social. Ministerul Muncii este obligat să transmită variantele de lucru (drafturile de text și grilele de coeficienți) către confederațiile sindicale reprezentative pentru feedback înainte de publicarea în transparență decizională.

* Consultare bazată pe date: PNRR a impus ca discuțiile cu partenerii de dialog social să fie ghidate de analize tehnice matematice. În acest sens, Banca Mondială a oferit asistență tehnică pentru a modela impactul bugetar și noile ierarhii (raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu fiind recalibrat la 1 la 8).

* Negocierea pe sectoare de activitate: Guvernul are obligația să poarte discuții specifice cu federațiile sindicale din fiecare domeniu major major (Sănătate, Educație, Administrație, Ordine Publică) pentru reevaluarea posturilor și stabilirea noilor grile de sporuri.

* Transparență decizională reală: După faza negocierilor directe cu sindicatele, proiectul este supus procedurii de transparență publică guvernamentală, oferind minimum 10 până la 30 de zile pentru recomandări din partea întregii societăți civile, conform angajamentelor de bună guvernanță din PNRR”, este scris în comunicat.

Avertisment privind fondurile europene

Federația avertizează că lipsa unui dialog social real poate avea consecințe directe asupra finanțării europene din PNRR.

Potrivit Sanitas, Comisia Europeană analizează nu doar conținutul final al legii, ci și întregul proces prin care aceasta este adoptată.

Sindicaliștii susțin că eventualele plângeri oficiale depuse la Bruxelles privind lipsa consultărilor ar putea duce la blocarea jalonului și la suspendarea unor tranșe de plată aferente Componentei 14 din PNRR.

Noua lege a salarizării unitare este una dintre reformele-cheie asumate de România prin PNRR și este urmărită atent atât de sindicate, cât și de instituțiile europene.