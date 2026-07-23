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Stadiul fizic al construcției întregului Drum Expres Brăila - Galați a ajuns la aproape 97%

Drum Expres Brăila - Galați

Drum Expres Brăila - Galați

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 14:51
Sursărealitatea.net

Stadiul fizic al construcției întregului Drum Expres Brăila - Galați (DEx6) a ajuns la aproape 97%, însă vremea nefavorabilă a împiedicat montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, a notat, joi, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

''DEx6 (Brăila - Galați): montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, amânată din cauza vremii nefavorabile! Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au forțat constructorul (UMB) să amâne ridicarea și montarea unui segment din tablierul podului hobanat, deși pentru această operațiune sunt mobilizate în șantier utilajele și muncitorii. Constructorul va relua lucrările imediat ce vremea va permite'', a scris Pistol.

Acesta a precizat că noul pod hobanat peste râul Siret (307,75 metri) este una dintre puținele structuri de acest tip din România.

''Acest nou pod este realizat din nouă tronsoane, fiecare cu o greutate de 90 de tone, iar la poziționarea lor este folosită o macara de 700 de tone. După alinierea sectoarelor de tablier, acestea vor fi sudate și conectate prin hobane la stâlpii de susținere construiți pe cele două maluri ale Siretului. Stadiul fizic al construcției întregului Drum Expres (DEx6) Brăila - Galați a ajuns la aproape 97%'', a menționat șeful CNAIR.

Drumul Expres Brăila - Galați are o lungime de 10,76 km, iar valoarea contractului (finanțat prin Programul Transport 2021 - 2027) este de 449,42 milioane lei, fără TVA.

DEx6 (Brăila - Galați) va uni două mari orașe dunărene, dar și provinciile istorice Moldova și Muntenia, printr-o conexiune directă și rapidă.

''Acest nou Drum Expres va pune în valoare și mai mult Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, aflat deja în exploatare, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică și la creșterea relevanței strategice a regiunilor din sud-estul, dar și din nord-estul României'', a adăugat Cristian Pistol.

AGERPRES

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