Sprijinul pentru familiile afectate de explozia din Rahova, prelungit cu încă un an

Măsura va intra în vigoare în luna octombrie.
Ajutorul financiar acordat familiilor afectate de explozia produsă în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova va fi prelungit cu 12 luni, potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul General al Municipiului București.
Măsura va intra în vigoare în luna octombrie și vizează plata chiriei, precum și acordarea asistenței sociale și umanitare de urgență persoanelor ale căror locuințe din imobilul situat pe strada Vicina nr. 1 au devenit inutilizabile.
În prezent, 43 de familii beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea directă a unei sume de bani, fie prin decontarea chiriei, a transmis Primăria Capitalei.
În cadrul ședinței, consilierul general AUR Ovidiu Zară a propus ca valoarea ajutorului să fie majorată, invocând creșterea chiriilor pe piața imobiliară. Propunerea ar urma să fie analizată într-o ședință viitoare.
Primăria Capitalei a început, între timp, evaluarea blocului afectat și a imobilelor din apropiere. Până pe 9 septembrie, specialiștii vor verifica aproximativ 270 de apartamente din 5 scări, precum și școala învecinată.
Echipele vor măsura și fotografia fisurile existente, iar în scara alăturată celei în care s-a produs explozia vor fi instalați senzori pentru monitorizarea clădirii. Proprietarii sunt îndemnați să permită accesul specialiștilor în locuințe.
După finalizarea evaluărilor vor începe lucrările de punere în siguranță, estimate să dureze 50 de zile. Ulterior, locatarii din scara afectată vor putea intra pentru a-și recupera bunurile, însoțiți și coordonați de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
Primăria a predat deja amplasamentul firmei care va executa lucrările și a emis ordinul de începere. Proiectul tehnic a fost recepționat la 30 iulie, iar branșamentele necesare organizării șantierului au fost realizate.