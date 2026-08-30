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Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”
Siegfried Mureșan
Publicat30 aug. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat duminică faptul că următoarele trei luni vor fi decisive pentru stabilirea fondurilor europene pe care România le va primi în următorul buget multianual al Uniunii Europene.
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