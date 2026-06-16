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Senator PSD, acuzații grave la adresa lui Bolojan. Ar fi cerut sabotarea economiei ca să se răzbune pe PSD și Nicușor Dan
Felix Stroe (PSD)
Publicat16 iun. 2026, 23:19
SursăRealitatea.Net
Senatorul PSD Felix Stroe lansează o acuzație extrem de gravă la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar fi gata să saboteze economia, pentru a da vina pe PSD și pe Nicușor Dan.
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