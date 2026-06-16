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Senator PSD, acuzații grave la adresa lui Bolojan. Ar fi cerut sabotarea economiei ca să se răzbune pe PSD și Nicușor Dan

Felix Stroe (PSD)

Felix Stroe (PSD)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat16 iun. 2026, 23:19
SursăRealitatea.Net

Senatorul PSD Felix Stroe lansează o acuzație extrem de gravă la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar fi gata să saboteze economia, pentru a da vina pe PSD și pe Nicușor Dan.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Felix Stroe susține că Bolojan ar fi cerut, în cadrul unor întâlniri restrânse cu lideri PNL, ca partidul să facă «tot ce este posibil» pentru ca Guvernul Tomac să cadă, iar apoi să fie blocat și actualul guvern condus de Adrian Veștea.

Scopul final, susține senatorul PSD, ar fi ca economia României să fie retrogradată la categoria «Junk», pentru ca vina să poată fi pusă pe seama social-democraților.

Stroe a explicat că rolul PSD nu este să se implice în luptele interne din PNL, dar astfel de acuzații sunt prea grave pentru a fi ignorate.

„Este însă datoria social-democraților și a oricărui român de bună credință să condamne planul anti-național al lui Bolo-Junk de a sacrifica economia națională în lupta sa pentru putere.”

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