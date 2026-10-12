Premierul desemnat Luca Niculescu: „E momentul să accelerăm”. Statul se poate bloca fără rectificare bugetară

Publicat 12 oct. 2026, 08:51 Actualizat 12 oct. 2026, 08:55 Sursă Realitatea.net, radio romania actualitati

Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează că România se apropie de un punct critic și solicită accelerarea negocierilor pentru formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Înaintea unei noi runde de discuții programate luni, acesta a declarat la Radio România Actualități că săptămâna care începe este „hotărâtoare pentru soarta guvernului” și că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe directe asupra funcționării statului.

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