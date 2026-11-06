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Scapă proprietarii de o nouă taxare în 2027? Ce se întâmplă cu impozitul pe locuințe. Anunțul lui Nazare VIDEO

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Scris deIulian Budusan
Publicat6 nov. 2026, 22:02
Actualizat6 nov. 2026, 22:03
SursăRealitatea.Net

Proprietarii de case și apartamente așteaptă clarificări privind taxele pe care le vor plăti în anii următori. Alexandru Nazare anunță că impozitarea la valoarea de piață nu va fi aplicată din 2027, iar alte eventuale măsuri vor fi analizate după evaluarea situației bugetare.

Impozitul pe proprietate nu va fi majorat în 2027, iar taxarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi introdusă de la 1 ianuarie, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a precizat că o eventuală modificare a sistemului de impozitare a proprietăților va fi decisă ulterior, după ce vor exista toate datele necesare privind bugetul.

Alexandru Nazare: Impozitul pe proprietate nu va crește în 2027

Ministrul Finanțelor a infirmat informațiile potrivit cărora impozitele pe proprietate ar urma să crească începând cu anul 2027. Alexandru Nazare a declarat că nu va fi introdusă nici impozitarea locuințelor în funcție de valoarea lor de piață, măsură despre care s-a discutat în contextul reformelor fiscale.

În mod cert, ce pot să vă spun este că nu vom introduce impozitul la valoarea de piață. Nu va fi introdus din 2027. Impozitul nu va crește

a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Acesta a explicat că informațiile apărute în spațiul public în ultimele săptămâni, potrivit cărora proprietarii ar urma să plătească impozite mai mari din 2027, nu sunt confirmate.

În mod cert, ce pot să vă spun este că nu vom introduce impozitul la valoarea de piață. Nu va fi introdus din 2027. Impozitul nu va crește

a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață, amânată

Ministrul Finanțelor a explicat că introducerea impozitării proprietăților în funcție de valoarea de piață a fost inclusă în discuțiile legate de angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă prevederea a fost renegociată.

Potrivit lui Alexandru Nazare, această modalitate de taxare nu va fi aplicată începând cu anul 2027.

Astfel, proprietarii nu vor trece automat la un sistem de calcul al impozitului bazat pe valoarea de piață a locuințelor de la începutul anului viitor.

Când va decide Guvernul eventualele modificări ale impozitului pe proprietate

Alexandru Nazare a subliniat că o eventuală schimbare a modului de impozitare a proprietăților va fi analizată numai după ce autoritățile vor avea o imagine completă asupra situației bugetare.

Ministrul nu a prezentat, deocamdată, un calendar pentru o eventuală reformă a taxării proprietăților, precizând că decizia va depinde de datele bugetare disponibile.

Ce tip de măsură luăm în privința proprietății este o decizie pe care o luăm când avem toate datele despre buget introduse în rețea

a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Prin urmare, anunțul ministrului vizează anul 2027 și exclude atât majorarea impozitului pe proprietate, cât și introducerea de la acel moment a impozitării locuințelor la valoarea de piață.

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