Scandal uriaș: ratele românilor s-au triplat după creșterea ROBOR. Băncile, audiate în plenul Consiliului Concurenței

Sursă: realitatea.net

Urmează o lună decisivă pentru românii care au plătit rate triple după cartelul băncilor. Instituțiile bancare urmează să analizeze raportul Consiliului Concurenței și să trimită observații, iar după urmează audierile în fața Consiliului. Datele preliminare din raport arată că ar fi existat o înțelegere între bănci pentru a crește ROBOR-ul. Reprezentanții Consiliului spun că România s-ar putea aștepta la cele mai mari din istorie. Potrivit datelor, rata pentru un credit de 350.000 de lei s-a triplat într-un an.

Consiliul Concurenței a finalizat raportul în ancheta deschisă pe piața bancară privind posibile nereguli legate de modul de stabilire a indicelui ROBOR. Documentul a fost transmis instituțiilor financiare vizate, care au acum la dispoziție 30 de zile pentru a formula observații.

Investigația a fost declanșată în 2022, în contextul creșterii accelerate a ROBOR-ului, care a dus la majorarea ratelor pentru creditele în lei. Spre exemplu, un credit de 350.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani avea în 2021 o rată lunară de aproximativ 1.138 de lei, iar un an mai târziu, la cea mai mare valoare a indicatorului, aceasta a urcat la 3.124 de lei.

Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, dacă se confirmă suspiciunile de practici anticoncurențiale, amenzile ar putea fi cele mai mari din istoria instituției, depășind chiar sancțiunile aplicate în trecut pe piața petrolieră. După perioada de observații și audieri în plen, decizia finală privind eventualele sancțiuni este așteptată la finalul lunii iunie.