Rusia, Ucraina și bilanțul unui război fără câștigători – o analiză de Daniel Udrescu
Război Rusia / Ucraina
Războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o etapă în care bilanțul nu mai poate fi măsurat doar în teritorii câștigate sau pierdute. Daniel Udrescu analizează costul economic al conflictului, resursele consumate și pierderile acumulate de ambele părți.
Premisa expertului Un război devine economic irațional atunci când valoarea obiectivului posibil de obținut este depășită de pierderea patrimonială necesară pentru a-l atinge.
Războiul privit ca bilanț
Privesc acest război cu instrumentele profesiei mele. Nu pornesc de la simpatii ideologice și nici de la comunicatele uneia dintre tabere. Privesc activele, pasivele, fluxurile de finanțare, pierderile nerecuperabile și capacitatea fiecărui participant de a continua să plătească. Într-un asemenea bilanț, victoria declarată politic poate ascunde o pierdere economică, iar pacea prezentată drept compromis poate reprezenta singura operațiune rațională de conservare a patrimoniului național.
Rusia, Ucraina și Europa au intrat în război cu resurse și obiective diferite. Rusia a urmărit securitate strategică, influență regională și control teritorial. Ucraina a urmărit supraviețuirea statului și recuperarea teritoriilor. Europa a urmărit limitarea puterii ruse și apărarea ordinii de securitate construite după 1991. După ani de război, întrebarea contabilă nu mai este cine are dreptate în propriul discurs, ci ce a obținut fiecare pentru costul deja suportat și ce pierderi suplimentare va produce continuarea conflictului.
Activul strategic al Rusiei
Rusia este o superputere nucleară, militară și teritorială. Deține unul dintre cele mai mari arsenale nucleare ale lumii, un teritoriu de aproximativ 17 milioane de kilometri pătrați și rezerve excepționale de gaze, petrol, cărbune, aur, fier, nichel, potasiu și alte materii prime strategice. Acestea sunt active reale, dorite de economiile industriale și indispensabile unei lumi care consumă tot mai multă energie și tot mai multe minerale.
Totuși, existența activului nu este identică cu valorificarea lui. O rezervă minerală aflată la mii de kilometri de piețe, într-o regiune slab populată și dificilă climatic, nu valorează în economie cât indică inventarul geologic. Ea cere tehnologie, investiții, infrastructură, forță de muncă și acces stabil la cumpărători. Rusia posedă materia primă, dar are nevoie de capital și piețe. Europa posedă capital, industrie și consumatori, dar are nevoie de resurse. Ruptura dintre cele două spații nu a eliminat această complementaritate. A făcut-o mai scumpă pentru ambele părți.
Imensitatea Rusiei constituie, în același timp, un activ și un risc. O populație de aproximativ 143 de milioane de locuitori trebuie să administreze cel mai întins stat al lumii. În timp ce Moscova își concentrează resursele militare spre vest, Asia are nevoie de energie, apă, terenuri, metale și acces la ruta arctică. Riscul strategic al Rusiei nu este numai presiunea NATO, ci și transformarea sa, pe termen lung, într-un furnizor dependent de materii prime pentru o Chină mult mai puternică economic și demografic.
Contul de profit și pierdere al economiei ruse
Economia rusă a rezistat sancțiunilor mai bine decât anticipau guvernele occidentale. A redirecționat exporturi, a substituit o parte dintre importuri și a trecut industria pe un regim de război. Această rezistență nu înseamnă însă că războiul este gratuit. Producția de armament majorează produsul intern brut, dar o rachetă consumată pe front nu creează o fabrică civilă, un spital, o cale ferată sau o tehnologie exportabilă. Din perspectivă patrimonială, ea este o cheltuială consumată, nu un activ productiv.
Banca Mondială a estimat încetinirea creșterii economice a Rusiei de la 4,9 la sută în 2024 la aproximativ 1 la sută în 2025, concomitent cu reducerea veniturilor din petrol și gaze, contractarea investițiilor și adâncirea deficitului bugetar. SIPRI a evaluat cheltuielile militare ruse planificate pentru 2025 la aproximativ 15.500 de miliarde de ruble, echivalentul a 7,2 la sută din PIB. Un asemenea efort poate fi finanțat o perioadă, dar transferă resurse din economia viitorului către consumul militar al prezentului.
În contabilitatea unui stat, costul războiului nu se limitează la bugetul apărării. El include oamenii pierduți sau răniți, emigrarea personalului calificat, uzura echipamentelor, dobânzile, investițiile amânate, accesul mai dificil la tehnologie și dependența crescândă de un număr redus de cumpărători. Aceste costuri nu apar toate într-o singură poziție bugetară, dar diminuează capitalul economic al națiunii.
Europa și costul propriei decuplări
Europa a plătit, la rândul ei, ruperea relației economice cu Rusia. Gazul rusesc transportat prin conducte a fost una dintre bazele competitivității industriei germane și central-europene. Înlocuirea lui cu gaze naturale lichefiate, infrastructura nouă și volatilitatea prețurilor au afectat industria chimică, metalurgia, îngrășămintele și celelalte activități energointensive.
Uniunea Europeană a redus ponderea gazului rusesc în importuri de la aproximativ 45 la sută în 2021 la circa 13 la sută în 2025. A obținut diversificare și o autonomie politică mai mare, dar a plătit prin energie mai scumpă, inflație, subvenții și pierdere de competitivitate. O parte din industria europeană a finanțat astfel sancțiunile prin diminuarea propriilor marje și prin relocarea investițiilor.
Bilanțul european nu confirmă nici teza că sancțiunile au prăbușit Rusia, nici teza că ele nu au produs niciun efect. Au redus accesul Rusiei la capital, tehnologie și la cea mai profitabilă piață apropiată, dar au impus Europei costuri economice importante. Diferența dintre obiectivul politic și rezultatul economic trebuie recunoscută fără propagandă.
Ucraina ca patrimoniu istoric compozit
Ucraina actuală este un stat format din regiuni cu istorii diferite. Galiția a aparținut Imperiului Habsburgic și apoi Poloniei, nordul Bucovinei și sudul Basarabiei au fost luate României de Uniunea Sovietică, Transcarpatia a provenit din Cehoslovacia, iar Crimeea a fost transferată administrativ de la Rusia sovietică la Ucraina sovietică în 1954. Acest inventar istoric explică diferențele de limbă, memorie și orientare geopolitică.
Caracterul compozit nu anulează însă existența statului ucrainean. În referendumul din 1991, independența a fost votată și în regiunile estice, inclusiv în Donețk și Lugansk, iar Rusia a recunoscut frontierele Ucrainei. În schimb, Kievul poartă răspunderea politică pentru faptul că, după 2014, nu a transformat diversitatea într-un aranjament constituțional durabil. Centralizarea, politicile lingvistice, radicalizarea identitară și neaplicarea acordurilor de la Minsk au mărit pasivul politic al statului ucrainean până la punctul în care conviețuirea a devenit tot mai dificilă.
În Donbas și Crimeea există populații care s-au simțit mai apropiate de Rusia decât de proiectul național promovat de Kiev. Această realitate nu poate fi ștearsă prin decret. Dar nici autodeterminarea nu poate fi stabilită definitiv prin consultări organizate sub ocupație militară, după plecarea unei părți a populației și fără garanții internaționale. O soluție credibilă ar necesita încetarea focului, întoarcerea refugiaților, protecția comunităților și un mecanism de consultare acceptat de ambele părți.
Economia de război și beneficiarii ei
Orice război de această amploare creează beneficiari economici. Producătorii de armament primesc comenzi, exportatorii de energie câștigă piețe, intermediarii gestionează fluxuri financiare, iar fondurile de investiții se pregătesc pentru reconstrucție. În jurul Ucrainei acționează interese americane, europene, ucrainene și rusești, publice și private. Ele trebuie urmărite prin contracte, finanțări, garanții, concesiuni și transferuri de active.
Originea etnică sau religioasă a unor conducători ori oligarhi nu reprezintă o categorie contabilă și nu demonstrează existența unei coordonări colective. Pentru o analiză profesională, sintagma corectă este interes economic transnațional. Beneficiarul trebuie identificat prin fluxul financiar și avantajul obținut, nu prin apartenența sa. Această precizare nu protejează pe nimeni de critică, ci face critica verificabilă.
Reconstrucția Ucrainei poate deveni cea mai mare operațiune economică europeană a următoarelor decenii. Cine va finanța lucrările va cere garanții, contracte, acces la active și influență asupra politicilor publice. În această etapă, suveranitatea poate fi diminuată nu numai prin ocuparea unui teritoriu, ci și prin îndatorare, condiționalități și cesionarea veniturilor viitoare.
Sabotajul ca transfer de cost către aliați
Războiul a depășit frontul militar și a intrat în infrastructura energetică europeană. Ancheta germană privind distrugerea conductelor Nord Stream a identificat și trimis în judecată un cetățean ucrainean acuzat de coordonarea operațiunii. Informațiile publice nu stabilesc definitiv lanțul de comandă până la conducerea politică a Ucrainei, dar existența unei operațiuni cu participanți ucraineni nu mai poate fi exclusă din analiză.
În Polonia, Kievul a atribuit inițial Rusiei explozia produsă de o rachetă pe care evaluările ulterioare au indicat-o ca provenind probabil din apărarea antiaeriană ucraineană. Nu există dovada publică a unei provocări deliberate, dar reacția a demonstrat cât de repede un incident insuficient verificat putea fi folosit pentru lărgirea conflictului.
Disputa din 2026 privind conducta Drujba a deteriorat relația Ucrainei cu Ungaria și Slovacia. Cele două state au acuzat Kievul de blocarea tranzitului, au cerut verificări și au legat sprijinul acordat Ucrainei de restabilirea livrărilor. Cehia și-a limitat contribuția bugetară directă, deși a continuat să intermedieze inițiativa pentru muniție finanțată de alte state. Din punct de vedere economic, mesajul este limpede. Solidaritatea politică începe să se reducă atunci când costul este transferat direct asupra securității energetice și a contribuabilului național.
Pragul de depreciere ireversibilă
Rusia poate continua războiul mai mult decât au anticipat adversarii săi. Ucraina poate continua să reziste atât timp cât primește finanțare, armament și informații. Europa poate continua să susțină Kievul prin împrumuturi și bugete militare. Faptul că fiecare parte mai poate plăti nu înseamnă însă că plata rămâne rațională.
În analiza unei societăți, administratorul nu așteaptă epuizarea ultimului leu pentru a admite că un proiect trebuie restructurat. El compară fluxurile viitoare cu pierderile viitoare și oprește activitatea care distruge valoare. Același test trebuie aplicat războiului. Teritoriile cucerite, dar depopulate și distruse, pot deveni pasive bugetare. Teritoriile revendicate, dar imposibil de recuperat fără pierderi disproporționate, pot consuma viitorul unei generații. Sancțiunile menținute fără un obiectiv negociabil pot produce costuri mai mari decât avantajul strategic obținut.
În acest moment, toate părțile se apropie de o zonă de depreciere ireversibilă. Rusia consumă capital uman și își mărește dependența asiatică. Ucraina pierde populație, infrastructură și capacitate economică. Europa pierde competitivitate și acumulează obligații financiare. Continuarea războiului poate modifica liniile de pe hartă, dar nu mai creează valoare pentru niciuna dintre societățile care îl finanțează.
Poziția României, Rusia ca prieten și Ucraina ca vecin
România are nevoie de o politică externă întemeiată pe propriul bilanț, nu pe obligația de a reproduce integral narațiunea altui stat. Rusia este o mare putere regională cu care România a avut o istorie grea, dar care va rămâne prezentă la Marea Neagră indiferent de schimbarea guvernelor și a alianțelor. Interesul românesc pe termen lung este ca Rusia să poată redeveni un partener economic și un interlocutor previzibil, fără ca apropierea să însemne subordonare sau uitarea litigiilor istorice. Prietenia folositoare între state nu se întemeiază pe sentimentalism, ci pe respect reciproc, echilibru și avantaje verificabile.
Ucraina este vecinul direct al României și va rămâne astfel după terminarea războiului. România are interesul existenței unui stat ucrainean stabil, funcțional și neostil, deoarece instabilitatea de la nordul și estul frontierelor sale produce migrație, contrabandă, risc militar și blocarea rutelor comerciale. În același timp, ajutorul oferit Kievului nu poate anula obligația statului român de a apăra drepturile comunității românești, interesele sale la gurile Dunării, libertatea navigației, infrastructura portuară și memoria teritoriilor românești anexate de Uniunea Sovietică și incluse ulterior în Ucraina.
Formula românească nu trebuie să fie alegerea afectivă între Rusia și Ucraina. România poate dori o Rusie prietenă și trebuie să construiască o relație corectă cu Ucraina vecină. Tocmai geografia obligă Bucureștiul să păstreze canale de comunicare în ambele direcții și să refuze transformarea teritoriului românesc într-o zonă de sacrificiu, coridor opac sau simplu instrument al strategiilor formulate în alte capitale.
Dronele și obligația probei
Incidentele cu drone trebuie analizate prin aceeași disciplină a probei. Majoritatea episoadelor aeriene care au afectat România s-au produs în zona Dunării, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene aflate imediat lângă frontieră. Aparatele sau fragmentele au ajuns în spațiul românesc dinspre teatrul de operațiuni ucrainean, nu printr-un traseu strategic demonstrat peste întreaga Mare Neagră. Direcția geografică a venirii nu stabilește însă automat autorul lansării, apartenența aparatului sau intenția pătrunderii în România.
Ministerul român al Apărării a atribuit preliminar Federației Ruse mai multe drone ori fragmente, prin raportare la tipul tehnic și la atacurile rusești desfășurate în apropiere. În alte situații, informațiile publice nu permit o atribuire independentă și definitivă. În iunie 2026, autoritățile române au comunicat că partea ucraineană a confirmat pierderea controlului asupra a patru drone maritime, dintre care una a explodat în portul Constanța, iar celelalte în apropiere. Alte aparate maritime au primit atribuiri diferite sau au rămas insuficient clarificate. Prin urmare, nu se poate afirma riguros nici că toate dronele au fost rusești, nici că toate au fost ucrainene.
Aceeași rezervă trebuie aplicată informațiilor despre drone maritime care ar fi urmărit sau atacat nave și transporturi aflate pe rutele către România. Originea aparatului, traseul său, ținta, bruiajul electronic și autorul comenzii sunt elemente distincte. În lipsa resturilor examinate, a datelor radar, a comunicațiilor și a unei anchete făcute publice, calificarea politică nu poate înlocui expertiza tehnică.
Pentru România, problema principală nu este apărarea imaginii uneia dintre părți, ci încălcarea spațiului său, riscul pentru populație și costul suportat. Fiecare incident ar trebui înregistrat într-un registru public cu ora, traiectoria, tipul aparatului, încărcătura, locul recuperării, gradul de certitudine al atribuirii și prejudiciul produs. Statul care a lansat aparatul sau a pierdut controlul asupra lui trebuie să răspundă și să despăgubească România, indiferent dacă este Rusia sau Ucraina.
Neutralitatea probei nu înseamnă neutralitate față de securitatea națională. Înseamnă că România nu acuză fără demonstrație, dar nici nu ascunde un incident pentru a proteja relația politică cu un aliat sau cu un beneficiar al ajutorului său. Un stat respectat nu primește explicații gata redactate. El cercetează, publică și solicită răspundere.
Pacea ca operațiune de restructurare
O pace realistă nu poate fi contabilizată drept victoria absolută a unei părți și capitularea celeilalte. Rusia are nevoie de garanții că Ucraina nu va deveni o platformă militară ofensivă la frontiera sa. Ucraina are nevoie de garanții că încetarea focului nu va fi numai o pauză înaintea unei noi intervenții. Europa are nevoie de stabilitate energetică, reducerea cheltuielilor extraordinare și reluarea investițiilor productive.
Formula posibilă ar putea cuprinde suspendarea pe termen lung a aderării Ucrainei la NATO, garanții internaționale de securitate, protecție constituțională pentru minorități, recunoașterea regională a limbii ruse, ridicarea etapizată a sancțiunilor și amânarea reglementării teritoriale definitive. Zonele disputate ar putea primi un regim provizoriu și un mecanism ulterior de consultare, desfășurat în condiții care să nu poată fi contestate din cauza prezenței militare sau a excluderii refugiaților.
Această soluție nu satisface integral nicio tabără. Tocmai de aceea poate reprezenta o tranzacție reală. Într-o restructurare, creditorul renunță la o parte din pretenții pentru a evita pierderea totală, debitorul acceptă constrângeri pentru a-și păstra activitatea, iar părțile recunosc faptul că alternativa este mai costisitoare.
Concluzie
Rusia nu poate fi eliminată din arhitectura europeană și nu poate fi împinsă fără riscuri spre dezmembrare. Este un stat nuclear, cu teritoriu și resurse uriașe. Ucraina nu poate fi tratată ca un activ fără proprietar, împărțit de marile puteri, deoarece a demonstrat existența unei voințe naționale și a unei capacități de rezistență. Europa nu poate finanța nelimitat un conflict în care obiectivul politic final rămâne neprecizat.
Bilanțul rece arată că Rusia nu poate ocupa ieftin întreaga Ucraină, Ucraina nu poate recupera ușor prin forță toate teritoriile, iar Europa nu își poate sacrifica la nesfârșit competitivitatea. Niciuna dintre aceste constatări nu este pro-rusă sau pro-ucraineană. Ele sunt simple limite economice.
Pacea cu fruntea sus devine posibilă atunci când fiecare parte poate prezenta propriului public ceea ce a conservat, nu numai ceea ce a cucerit. Pentru Rusia, conservarea înseamnă securitate, acces la piețe și evitarea dependenței excesive de China. Pentru Ucraina, înseamnă statalitate, populație și capacitatea de reconstrucție. Pentru Europa, înseamnă securitate fără sinucidere industrială. Dincolo de acest punct, continuarea războiului nu mai reprezintă strategie. Reprezintă consumarea patrimoniului viitor pentru a evita recunoașterea pierderilor din prezent.
Repere documentare
· Banca Mondială, Russian Federation, Macro Poverty Outlook, aprilie 2026.
· Stockholm International Peace Research Institute, Preparing for a Fourth Year of War, 2025.
· Comisia Europeană, Roadmap towards ending Russian energy imports, 2025.
· Procurorul General Federal al Germaniei, comunicatul privind punerea sub acuzare în dosarul Nord Stream, 2 iulie 2026.
· Guvernul Slovaciei și Guvernul Ungariei, comunicări oficiale privind tranzitul prin conducta Drujba, 2026.
· Guvernul Republicii Cehe, comunicări privind continuarea inițiativei pentru muniție cu finanțare externă, 2026.
· Ministerul Apărării Naționale al României, comunicări privind incursiunile și fragmentele de drone identificate pe teritoriul național, 2026.
· Autoritățile române și confirmarea ucraineană privind dronele maritime pierdute în zona Constanța, iunie 2026.
Citește și
- 12:55Primul Boeing 737 MAX achiziționat de Tarom aterizează în România
- 12:31România și Ungaria, recolte dezastruoase de porumb, din cauza secetei - analiză Reuters
- 11:09O nouă lovitură pentru români: facturile la energie vor crește. Cât plătești în plus în funcție de locuință
- 10:14INS: Costuri mai mari în construcţii şi industria extractivă, raportat la anul trecut
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News