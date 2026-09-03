Rusia, Ucraina și bilanțul unui război fără câștigători – o analiză de Daniel Udrescu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 sept. 2026, 10:30

Războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o etapă în care bilanțul nu mai poate fi măsurat doar în teritorii câștigate sau pierdute. Daniel Udrescu analizează costul economic al conflictului, resursele consumate și pierderile acumulate de ambele părți.

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