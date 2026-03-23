Românii care pierd 400 de lei la salariu din aprilie. Bolojan continuă ofensiva de reducere a sporurilor din sectorul public

Sursă: Realitatea Financiara

Guvernul Bolojan continuă ofensiva de reducere a sporurilor din sectorul public, vizând de această dată indemnizația pentru titlul științific de doctor. Dacă anterior a fost eliminat sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, acum rândul este al sporului de doctorat, care urmează să fie înjumătățit începând cu luna aprilie 2026.

Ce se schimbă concret

Conform proiectului de ordonanță de urgență, sporul de doctorat va fi redus de la 900 lei brut la 500 lei brut lunar. Diferența de 400 lei brut se traduce într-o pierdere netă lunară semnificativă pentru angajații bugetari care beneficiau de această indemnizație.

Mai mult, condiția de acordare devine mai strictă: sporul se va acorda numai dacă titularul „îți desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul" și dacă are prevăzute în fișa postului atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea sa este valorificată în mod suplimentar.

Ce prevede ordonanța

„Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar."

Camera Deputaților, 31 de angajați afectați

Printre instituțiile vizate se numără și Camera Deputaților, unde 31 de angajați primesc în prezent sporul de doctorat. Instituția susține că acești angajați sunt verificați periodic pentru a se constata dacă titlul de doctor le este util în activitatea curentă. Cu toate acestea, Guvernul Bolojan intenționează să reducă sporul și pentru această categorie.

Măsura face parte dintr-o serie mai largă de tăieri de sporuri pe care Executivul le aplică în cadrul eforturilor de consolidare fiscală, în contextul unui deficit bugetar dificil de gestionat. Anterior, au fost vizate sporurile pentru condiții vătămătoare de muncă, acordate în mod controversat unor angajați din instituții unde natura activității nu justifica un astfel de beneficiu.

