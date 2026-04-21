România vinde, Europa naționalizează în plină criză. În timp ce statul preia controlul în principalele țări din UE, noi scoatem la vânzare

În timp ce actuala putere din România insistă asupra planului de a vinde pachete de acțiuni din cadrul companiilor de stat profitabile, exemplul altor țări arată o tendință contrarie. De-a lungul anilor, în fața crizelor și a altor provocări de natură economică, multe state din Europa au preluat controlul asupra companiilor de mare importanță, care au au un impact uriaș asupra populației.

Cele mai multe exemple vin din domeniul energetic, dar și cel al transporturilor sau al telecomunicațiilor. Măsura naționalizării a fost și este privită drept un răspuns la situații excepționale, așa cum au fost marea criză economică din anul 2008, pandemia de Coronavirus sau războiul din Ucraina. Astfel, mari companii au fost protejate de colaps, iar mii de locuri de muncă au fost salvate. Măsura naționalizării nu a fost evaluată drept o soluție disperată. Dimpotrivă, așa cum au arătat experții, a fost demersul prin care au fost evitate situații disperate.

”Trebuie să avem control deplin asupra producției noastre de electricitate și asupra performanței acesteia. Trebuie să ne asigurăm suveranitatea în fața consecințelor războiului (din Ucraina - n.r.)”, a declarat Elisabeth Borne, fost prim-ministru al Franței.

Franța a încheiat în anul 2023 un proces de puțin peste un an prin care statul a obținut întregul capital al Électricité de France, una dintre cele mai mari companii energetice din Europa, care produce și livrează electricitate dintr-un număr uriaș de reactoare nucleare. Încă de la acea vreme, experții vorbeau despre posibilitatea ca acest demers să se transforme într-o tendință la nivel european, în contextul crizei create de oprirea livrării de gaze rusești. Naționalizare companiei franceze a costat aproape 10 miliarde de euro. Prin această acțiune a fost garantată siguranța cetățenilor, a industriei și a celor 197.000 de oameni angajați în cadrul grupului.

Modelul Franței, preluat de Germania

Germania a preluat rapid exemplul francez. Tot în 2022, în timpul crizei produse de stoparea livrării de gaz din Rusia, statul a naționalizat Uniper, cel mai mare importator de gaze din țară. Acțiunea a constat în cumpărarea a 99 la sută din acțiuni și în injectarea a peste 15 miliarde de euro. Astfel, compania a fost salvată de la faliment. De asemenea, a fost naționalizată filiala locală a Gazprom.

„Aceasta este, în mod clar, o măsură de stabilizare. Aveam o companie care risca falimentul, iar acum statul o sprijină. Acest lucru oferă stabilitate economiei. Uniper este un actor de sistem, un jucător critic în sectorul intermediar, care deservește toate industriile germane, dar și consumatorii. Prin urmare, este o companie esențială care trebuie salvată”, a spus Andreas Schroeder, analist în domeniul energiei.

Nu este singurul exemplu dat de Germania. Anterior, în timpul crizei din 2008, guvernul a apelat la naționalizarea temporară a mai multor companii din industria producătoare de mașini. În 2020, în timpul pandemiei, care a pus presiuni uriașe asupra transportatorilor, statul german a aprobat ajutoare de 6 miliarde de euro către o companie aeriană.



Exemplele de astfel de răspunsuri la situațiile de criză nu se limitează la cele mai puternice economii din Europa. Recent, Cehia a anunțat că se fac primii pași pentru preluarea completă a celui mai mare producător de electricitate din țară. După naționalizare ar putea urma o relistare a unei părți din domeniul distribuției și comercializării de energie. O parte din active ar urma să fie menținute totuși pe bursă, astfel încât să fie atenuat costul achizițiilor făcute de stat de la acționarii minoritari.

Naționalizarea activelor în Italia și Marea Britanie

La rândul său, Italia merge mai departe cu strategia de naționalizare a unor active din sectoarele strategice. Astfel, Telecom Italia ar putea să ajungă din nou sub control public, în urma unei oferte de 10,8 miliarde de dolari. Guvernul Meloni vrea să își exercite controlul asupra zonelor din economie de maximă importanță pentru țară.



La naționalizări a apelat de-a lungul istoriei sale chiar și Marea Britanie. Statul a preluat inclusiv bănci, companii din industria producătoare de mașini, din industria minieră, dar și din domeniul transporturilor. Istoria naționalizărilor din Regatul Unit a fost presărată de nenumărate dezbateri și scandaluri, însă guvernele au apelat la această măsură în funcție de factorii externi și interesele țării.

În România se apasă pedala vânzărilor de acțiuni

În ciuda perioadei de criză pe care o traversăm, în România par să aibă loc demersuri total opuse. Numeroase voci din țara noastră spun că planurile guvernului actual, prin care se urmărește vânzarea unor acțiuni la companiile profitabile, sunt greșite. Un exemplu clar rămâne Hidroelectrica, o companie foarte profitabilă care reușește să vândă energie electrică la prețuri accesibile, dar care se află pe lista actualei puteri.