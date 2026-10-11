România riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene! Victor Negrescu trage un semnal de alarmă

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 14:37

Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a propus reducerea bugetului comunitar pentru perioada 2028-2034 cu 141 de miliarde de euro, o scădere de aproximativ 8% față de planul inițial al Comisiei Europene.

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