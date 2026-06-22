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România „reformată” de Bolojan: peste 21.000 de firme închise și un val de dizolvări în 2026
Ilie Bolojan
Publicat22 iun. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net
După ce zeci de mii români au fost dați afară în urma măsurilor lui Bolojan, piața muncii rămâne și fără mii de firme. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, numărul companiilor dizolvate a crescut cu peste 20% în primele 4 luni ale acestui an și a ajuns la aproape 21.000 de firme care au fost închise, potrivit Realitatea PLUS.
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