România intră într-o nouă perioadă de austeritate. Bolojan ar fi negociat cu UE un deficit mai mic: ne așteaptă noi taxe

Publicat 9 sept. 2026, 08:37 Sursă Realitatea PLUS

România ar putea intra într-o nouă perioadă de austeritate, după ce Ilie Bolojan ar fi negociat la Bruxelles o țintă de deficit mai mică pentru 2027. Diferența ar însemna aproximativ 10 miliarde de lei mai puțin la dispoziția statului, conform Realitatea PLUS.

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