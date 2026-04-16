România ar putea câștiga 150.000 de turiști, ca urmare a crizei turismului din zona Golfului Persic și Asiei

Pe fondul tensiunilor din statele Golfului, destinațiile europene cu risc scăzut devin tot mai atractive. România intră astfel într-o categorie rară: țări percepute ca sigure, accesibile și relativ neafectate de instabilitatea globală, ceea ce îi poate aduce un avantaj competitiv în sezonul turistic 2026 în România.

România ar putea atrage 150.000 de turiști în plus și venituri de 40 de milioane de euro

Potrivit datelor Global Payments, România se numără printre destinațiile care ar putea beneficia direct de această reconfigurare a pieței turistice.

Estimările indică un spor aproximativ de 150.000 de turiști, ceea ce ar genera circa 40 de milioane de euro pentru hoteluri, restaurante și servicii conexe.

În același timp, se așteaptă o creștere vizibilă a cererii pentru plăți fără numerar, un comportament tot mai prezent în rândul călătorilor europeni.

Litoralul și marile orașe, principalele destinații câștigătoare

Zonele care ar putea atrage cel mai mare flux de turiști sunt Litoralul Mării Negre, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și București.

Cei mai mulți vizitatori suplimentari ar urma să vină din Austria și Germania , unde tot mai mulți turiști renunță la vacanțele pe distanțe lungi și aleg alternative mai apropiate, accesibile și stabile din punct de vedere geopolitic, precum România sau Slovacia.

Analiza estimează că peste 2 milioane de turiști vor alege să-și petreacă vacanța de vară în țări din Europa Centrală și de Est.